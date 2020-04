Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is megjelent a koronavírus. A helyi kórház igazgatója, Kásler Miklós vasárnapi utasítására hivatkozva fegyelmi eljárással fenyegeti a polgármestert. Közben az operatív törzs legalább a megyei adatok közlését jóváhagyta.","shortLead":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is...","id":"20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c3116e-d8f2-4ff1-98b1-a019f57b7d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 11:27","title":"Kiszivárogtatás gyanúja miatt fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. ","shortLead":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és...","id":"20200331_libia_eu_katonai_muvelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607d62da-19ae-40da-8a6b-ef02dee172be","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_libia_eu_katonai_muvelet","timestamp":"2020. március. 31. 20:24","title":"Fegyvercsempészek megállítására indít katonai misszót az EU a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","shortLead":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","id":"20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2cacf5-5cc8-4c18-8ae4-a0a2d9d4540c","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","timestamp":"2020. március. 31. 14:25","title":"Százezer használhatatlan maszkot kaptak a belgák Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","shortLead":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","id":"20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0503d5-c9f7-4136-9d4b-df50295116e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","timestamp":"2020. március. 31. 10:18","title":"A kormány 13 milliárdot adott élménysütőüzemre és csiszológépgyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","shortLead":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","id":"20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a41ed-a353-40e0-b239-8dfedb746682","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","timestamp":"2020. március. 31. 13:40","title":"Oroszországban 7 év börtön is várhat a karanténszabályokat megsértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573f4c76-c7a3-4eb1-9498-ea94af338d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 12:36","title":"Ismét 800 fölött az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott kilenc tagja is. Olaszországban stagnálni látszik az új fertőzések száma. Közben a kormány máris lépett, és a felhatalmazási törvénnyel élve meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Kövesse velünk a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott...","id":"20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b98ec-9017-4e23-b6bd-f135eafaf015","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 31. 07:38","title":"Müller Cecíliának üzennek a háziorvosok, meghosszabbították a veszélyhelyzeti intézkedéseket – a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","id":"20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103ccf1e-956e-4bbd-bb21-f25c6b496b16","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 31. 09:47","title":"Koronavírus: Közel nyolcszázezer fertőzöttről tudni világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]