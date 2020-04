Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról dolgozik tovább.","shortLead":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról...","id":"20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1112f5-1362-441b-bae3-8c4ccfbd3c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","timestamp":"2020. április. 01. 21:17","title":"Koronavírusos a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","shortLead":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","id":"20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b813-75e3-43c1-9c83-996509c823af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","timestamp":"2020. április. 01. 09:21","title":"Karantént alakítottak ki az egyik korábbi Forma–1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","shortLead":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","id":"20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0669cafb-bffd-41c9-8ac1-07727b8f26a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","timestamp":"2020. április. 01. 17:27","title":"Vannak, akik a mostani válságban is növelni tudták vagyonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","shortLead":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","id":"20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42585978-22ee-4f4a-a9f5-c41b7fcda512","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:42","title":"A zalaegerszegi lakosok ingyen kapnak védőmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","shortLead":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","id":"20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a1a290-d68d-4461-8d41-015db73b0afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 12:34","title":"Ellehetetlenítené a nemváltás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai vagytok a körülöttük tomboló viharban\" – írta az olasz oktatási miniszter (ott van ilyen) az ottani pedagógusoknak.\r

\r

","shortLead":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai...","id":"20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7157b8-bc79-4ad5-aea4-af1876efda31","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","timestamp":"2020. április. 02. 10:04","title":"Egy Olaszországban tanító pedagógus elgondolkodtató levelet írt a magyar kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új igazolt fertőzést jelent a szerdai állapotokhoz képest. A felhatalmazási törvény elfogadása nemzetközi szinten is egyre nagyobb hullámokat vet. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről. ","shortLead":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új...","id":"20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4575f-de13-4274-a425-d0b7e53e57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 02. 07:39","title":"Orbán mint elrettentő példa a Daily Show-ban, 60 új igazolt eset Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]