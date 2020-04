Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","shortLead":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","id":"20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0b417a-e7b2-40ae-b25d-be71eb15a052","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","timestamp":"2020. április. 10. 07:36","title":"Rabok temetik tömegsírokba a New York-i koronavírusos halottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. ","shortLead":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges...","id":"20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f371b66-39c2-4fee-a8ba-10098adb0304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","timestamp":"2020. április. 10. 13:07","title":"Magyar közgazdászok: A kormány bizonytalanságban tartja a magyar gazdaság szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma megugrott az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma...","id":"20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f56fa1-adc9-462f-83c2-aeb5a73d61e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","timestamp":"2020. április. 10. 10:05","title":"Müller Cecília: A helyzet megindokolja, hogy a szabályokon továbbra se lazítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","shortLead":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","id":"20200411_Gomperz_Onok_kertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c7619-e8b1-470d-8c04-7881e9374931","keywords":null,"link":"/360/20200411_Gomperz_Onok_kertek","timestamp":"2020. április. 11. 14:30","title":"Gomperz: Önök kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök – állapította meg egy brit kutatás 2005 és 2015 közötti angliai halálos balesetek adatainak elemzése alapján. A motorok esetében különösen nagy volt a nemek közötti különbség: a megtett kilométereket tekintve a férfiak tízszer olyan sok halálos balesetben voltak érintettek, mint a nők.","shortLead":"Veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök – állapította meg egy brit kutatás 2005 és 2015 közötti angliai halálos...","id":"20200410_noi_ferfi_soforok_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b3cf38-c7f5-46fd-8b8a-4766e4f5b5a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_noi_ferfi_soforok_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 10. 09:03","title":"Kutatók kimondták, hogy veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök, mint a nők, de sok még a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kevés szappan és víz elég.","shortLead":"Egy kevés szappan és víz elég.","id":"20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336f8cc6-b41f-437c-ae9c-fc92d20a3dae","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","timestamp":"2020. április. 10. 09:12","title":"Így tisztítsa egyszerűen a mobiltelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","shortLead":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","id":"20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28a9a-9268-47eb-aadf-4eaf70fa97b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. április. 09. 19:56","title":"Ég egy épülő irodaház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200411_Es_mindenhol_tanithato_mar__Cseh_Tamas_Jozsef_Attilarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014aa663-c502-478d-9cd2-d9432a0a90cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Es_mindenhol_tanithato_mar__Cseh_Tamas_Jozsef_Attilarol","timestamp":"2020. április. 11. 10:58","title":"\"És mindenhol tanítható már\" - Cseh Tamás József Attiláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]