Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít, hogy az anya hosszú, egészséges életet éljen.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít...","id":"20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfc29c-a666-4c3c-8626-31caee77ea1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","timestamp":"2020. április. 12. 14:03","title":"Egy jelet bocsát ki a sérült petesejt, hogy az anya tovább élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rossz példával járnak elöl azok a tudósok, akik a Föld felmelegedését kutatják, és egyre erőteljesebben figyelmeztetik az emberiséget például az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére. ","shortLead":"Rossz példával járnak elöl azok a tudósok, akik a Föld felmelegedését kutatják, és egyre erőteljesebben figyelmeztetik...","id":"202015_klimakutatok_karbonlabnyoma_kis_lepes_azemberisegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44438bd4-18c5-43f7-8e88-e5a37185c452","keywords":null,"link":"/360/202015_klimakutatok_karbonlabnyoma_kis_lepes_azemberisegnek","timestamp":"2020. április. 13. 15:00","title":"A nagy klímadilemma: ér-e konferenciára utazni vagy sokat számítógépezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffe2921-a0f6-42b7-b3ed-a5894c7e1837","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házak ezreit döntötték romba a viharok.","shortLead":"Házak ezreit döntötték romba a viharok.","id":"20200414_Hatalmas_tornadok_pusztitottak_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffe2921-a0f6-42b7-b3ed-a5894c7e1837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26422fc-2370-4eb6-8011-491e3cf2c8bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Hatalmas_tornadok_pusztitottak_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 14. 05:34","title":"Hatalmas tornádók pusztítottak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont azt akadályozta meg, hogy ezt a hitet intézményesített formában megéljék. A templomok sok más közösségi térhez hasonlóan kiürültek, a társas távolságtartás nem engedi meg a misézést sem. Legalábbis abban a formában, ahogy eddig ismertük. Az idei húsvéti ünnepen eljött a virtuális istentiszteletek kora, és Isten feltehetően értékeli majd a hívei találékonyságát. ","shortLead":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont...","id":"20200412_Koronavirus_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af518b56-bf71-466c-bd28-cc7c55897816","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200412_Koronavirus_templom","timestamp":"2020. április. 12. 14:00","title":"Miatyánk live: a koronavírus miatt már a húsvéti mise sem lesz ugyanolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással kapcsolatban, amelyet egy rendőrségi üldözés közben életét vesztett fiatal halála váltott ki.\r

","shortLead":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással...","id":"20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51be9636-1004-483f-90fd-29f001e337b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","timestamp":"2020. április. 12. 21:29","title":"Tömegzavargás és rendőri akció Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]