Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos érdekeltségébe tartozó cégnek. \r

","shortLead":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos...","id":"20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec32788-1bd5-4285-a7ac-f71f74a7436d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","timestamp":"2020. április. 15. 09:15","title":"Mészáros Lőrinchez vándorolt Ákos I. kerületi borozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be Ulrich Gábor Dűne című művét.","shortLead":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál...","id":"20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b08394-ebae-4221-abe9-53178c88057e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","timestamp":"2020. április. 15. 17:34","title":"A legrangosabb animációs fesztiválra jutott ki a magyar Dűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","shortLead":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","id":"20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906355-7a3a-4b63-80bb-10f92be08df9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","timestamp":"2020. április. 15. 18:45","title":"Andrea Bocelli letarolta a YouTube-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok viszont óvatosságra intenek.","shortLead":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc1c0dd-23d5-4e77-92c0-2e34811cd257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","timestamp":"2020. április. 15. 09:03","title":"Szükség van most otthon véroxigénszint-mérőre? Érdemes meghallgatni az orvosok tanácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","shortLead":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","id":"20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459cef9a-6637-41bc-b9b2-03ab8eabb08e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"A BBC sportkommentátora a kutyái játékát közvetíti a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány elleni harc fontosságáról írt a WHO főigazgatója, de emellett megosztotta egy amerikai járványügyi szakértő korábbi bejegyzését, ami arról szól, hogy politikai kampány folyik ellene.","shortLead":"A járvány elleni harc fontosságáról írt a WHO főigazgatója, de emellett megosztotta egy amerikai járványügyi szakértő...","id":"20200415_Megszolalt_a_WHO_vezetoje_miutan_Trump_megvonta_toluk_a_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27c686-9f30-409f-b7c0-eee94b33abb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Megszolalt_a_WHO_vezetoje_miutan_Trump_megvonta_toluk_a_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 15. 17:22","title":"Megszólalt a WHO vezetője, miután Trump megvonta tőlük a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel kapcsolatba hozó hírek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel...","id":"20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fd14-c0fe-4a5d-8dc9-542ef6df0c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","timestamp":"2020. április. 14. 13:03","title":"Kénytelen volt megszólalni a WHO: Az 5G nem terjeszti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]