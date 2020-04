Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","shortLead":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","id":"20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f84ce-867d-410e-9433-9042a5cab3cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","timestamp":"2020. április. 21. 08:07","title":"Az Európai Bizottság figyeli és vizsgálja a felhatalmazási törvényből eredő döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11 049-en vannak. Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet. Járványhírek percről percre a hvg.hu-n.","shortLead":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11...","id":"20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06946552-70e5-427a-a1b3-7f0e4ba1587c","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","timestamp":"2020. április. 22. 07:20","title":"225-nél a magyarországi áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet tudni, mi van vele.","shortLead":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet...","id":"20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18bb964-d423-4886-9b63-5a52fd5a1f67","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","timestamp":"2020. április. 22. 05:19","title":"Még mindig nincs hír Kim Dzsong Unról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","shortLead":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","id":"20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244b8f58-9dc9-4104-9b8d-4484c6f0c4cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. április. 21. 10:16","title":"Amerikai kutatók enyhe ködből is képesek már vizet nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe1c28-b26e-4357-aeca-d96946d2e117","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","timestamp":"2020. április. 22. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Május 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","shortLead":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","id":"20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc5400b-b79c-47a0-b63b-96ae3503e2af","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","timestamp":"2020. április. 20. 11:14","title":"Hamis fotóval próbálta lejáratni a Néppárt elnökét a kormánymédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","id":"20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b9982-e6a5-46e2-b7f4-7c1f33cffe0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:59","title":"Kásler visszaszólt a Magyar Orvosi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","shortLead":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","id":"20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd71a9-2be9-4f9b-a367-f71dc584bd35","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 09:16","title":"Tom Bradyt kizavarták egy parkból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]