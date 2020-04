Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról, hogy Kína miként kezelte a járványt.","shortLead":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról...","id":"20200428_Trump_usa_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400fbe58-0840-45d5-b6dc-a184b7034f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_usa_munka","timestamp":"2020. április. 28. 06:14","title":"Trump: Az amerikaiak alig várják, hogy újra dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek a koronavírus-járvány miatt otthonmaradásra kényszerült sportolók. Ez persze csak a felszín, de legalább ott jókedv van. Meglestünk néhány közülük.","shortLead":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek...","id":"20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33c8598-3a52-4901-a228-bbf371b0ffe6","keywords":null,"link":"/elet/20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","timestamp":"2020. április. 26. 19:00","title":"Mekkora a baj, ha valaki már egy plüss jegesmedvével társasozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására elrendelt kijárási korlátozások miatt a La Clef is kénytelen volt bezárni.\r

\r

","shortLead":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására...","id":"20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f504c-c1cb-4e67-a188-bd81d222e6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 09:25","title":"A párizsiak kitalálták, hogy kell mozizni a karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés megváltoztatására irányuló javaslatokról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés...","id":"20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67eef1c-9b6f-4293-91ad-f7fac546ea33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","timestamp":"2020. április. 27. 21:16","title":"50-re csökkenhet a sebességhatár egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","shortLead":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","id":"20200428_upc_nincs_internet_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77da337-330a-4238-aa62-0a22b3472017","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_nincs_internet_vodafone","timestamp":"2020. április. 28. 09:33","title":"Vodafone: Helyreállt a UPC-s internetszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]