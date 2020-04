Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel. Kiderült, hasonló dologra figyeltek fel olasz és kínai kollégáik is.

Könnyen lehet, hogy nem a tüdőgyulladás az egyetlen súlyos szövődménye a koronavírus-ferőzésnek. Az Egyesült Államokban több orvos is arról számolt be, hogy a betegek között van, akinél vérrögök alakultak ki a testében, és hiába kapnak véralvadásgátló gyógyszert, nem reagál a szervezetük a kezelésre.

Craig Coopersmith – aki 10 kórház intenzív terápiás osztályának vezetőit koordinálja – arról számolt be a The Washington Postnak, hogy a neki jelentő orvosok közül többen is vérrögképződést tapasztaltak a betegeiknél, majd miután másokkal is konzultált, kiderült, hogy sokkal nagyobb a probléma, mint azt elsőre gondolta. A beszámolók összesítése után kiderült, a betegek 20-30-40 százalékánál fordult elő ilyesmi.

Mindez azért is ijesztő, mert egyre inkább bebizonyosodni látszik, hogy a koronavírus-fertőzés esetén nem elég a tüdőgyulladásra utaló jeleket keresni. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a kórokozó a veséket, a szívet, az emésztőrendszert, a májat és az agyat is megtámadhatja. Nemrég pedig kiderült, a betegek lábán is érdemes keresni a fertőzésre utaló jeleket.

© AFP / Árvai Károly

A legnagyobb probléma, hogy nincs egy egységes mintázat a betegek között, vagyis nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a koronavírus mindenkinél ugyanazt a szervet/szerveket támadja meg. A kutatók most úgy sejtik, hogy ennek hátterében a beteg vérében bekövetkező súlyos változás állhat.

A lap beszámolója szerint az eddigi boncolási jegyzőkönyvek alapján volt olyan beteg, akinek több száz mikrorögöt találtak a tüdejében. A nagyobb méretűek bejuthatnak az agyba vagy a szívbe, ezzel agyvérzést vagy szívrohamot okozva. Bár egyelőre az orvosok sem tudják, hogy pontosan mi okozhatja a vérrögök képződését, és hány embert érint a probléma, a szakemberek úgy látják, ez is lehet a magas halálozási arány oka.

© TraDoc

A The Washington Post szerint a véralvadásra már utaltak az olasz és a kínai orvosok is, de nem ezek a feljegyzések kerültek a reflektorfénybe, így a szakemberek el is sikolottak felettük. Helen W. Boucher, a Tufts Orvosi Központban dolgozó fertőzőbetegség-specialista elvetette azt a feltételezést, hogy az Egyesült Államokban más lenne a koronavírus, mint a világ bármely másik pontján. Szerinte sokkal inkább egy olyan szövődményről van szó, amire eddig nem figyeltek fel az orvosok.

Harlan Krumholz, a Yale-New Haven Hospital Center kardiológusa szerint azt kell kideríteni, hogy a vérrögök képződése a betegség egyik mellékterméke, vagy az immunrendszer hiperaktív gyulladásos reakciója a vírusra. Mint mondja, amikor a szervezet küzd egy vírus ellen, a túlzott védekezésben felemésztheti a véralvadási faktorokat, ez pedig vagy vérzéshez, vagy vérrögképződéshez vezethet. Az Ebola esetében előbbi figyelhető meg, így nem lehet kizárni, hogy a koronavírus jelenti az "ellenpontot".

Eközben a Thrombosis Research című tudományos szaklapban megjelent egy holland tanulmány is, amely leírja, hogy 184 koronavírusos beteg mintegy 38 százalékánál tapasztaltak komoly vérrögképződést. Hasonló volt a helyzet Kínában is, ott 183 beteg több mint 70 százalékánál volt megfigyelhető ez a szövődmény.

