[{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 7700 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban, igaz, napi több mint 4000 embert tesztelnek.","shortLead":"Összesen 7700 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban, igaz, napi több mint 4000 embert tesztelnek.","id":"20200416_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13b970-b2af-4a04-aea5-6550f4c8f149","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_romania_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:05","title":"Romániában már 386-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","shortLead":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb60ab9-2dcf-4dc4-94f6-a742139274b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 16. 21:29","title":"Most tetőzhet a járvány a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány az idősek otthonából.","shortLead":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány...","id":"20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e58f6-f832-4c3f-b187-d7637e99dd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 16. 10:32","title":"Pozitív lett több önkormányzati dolgozó vírustesztje is – állítja a borsodnádasdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825","c_author":"HVG","category":"360","description":"A turisták mellett a nyaralótulajdonosokra is közellenségként tekint számos önkormányzat. ","shortLead":"A turisták mellett a nyaralótulajdonosokra is közellenségként tekint számos önkormányzat. ","id":"202016__aggodo_telepulesek__kiutalt_nyaralok__tulajdonjog__szevasz_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267eb4f-ca21-47e1-8a0a-29d4e505fe51","keywords":null,"link":"/360/202016__aggodo_telepulesek__kiutalt_nyaralok__tulajdonjog__szevasz_tavasz","timestamp":"2020. április. 17. 10:00","title":"Kap hideget-meleget, aki most leugrik a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni a dolgozók és a fejlesztők egészségét.","shortLead":"Mark Zuckerberg Facebook-bejegyzésben jelentette be azokat az új intézkedéseket, amelyekkel a cég igyekszik megóvni...","id":"20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d8d08-9761-4919-a4c9-da162f48b1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_mark_zuckerberg_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_oculus_connect_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 08:33","title":"Koronavírus-járvány: 2021 júniusáig minden fontos rendezvényét lefújta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi pénzt, a jelentkezők listája pedig titok.","shortLead":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi...","id":"20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0327d1-6a7b-4f76-97a4-3cddae7e332d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","timestamp":"2020. április. 15. 12:15","title":"Titok, hogy kik jelentkeztek a milliárdos keretű Magyar Multi Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai célokra használja ki a válságot, s a világon egyedülálló, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz – véli Márky-Zay. De az emberiség egészét illetően optimista: \"a Jóistennek van egy terve velünk\".","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai...","id":"20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b603029-77c9-439d-a984-962874ce8f5f","keywords":null,"link":"/360/20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 16. 18:30","title":"Márki-Zay Péter a Home office-ban: \"Orbán Viktornak megjött a kedve ehhez a vírushoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]