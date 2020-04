Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.

Olyan laptopokkal rukkol ki a Lenovo, amelyeken a Fedora 32 Workstation fut majd. Jelenleg a Lenovo és a szoftverfejlesztő Red Hat azon dolgozik, hogy minden zökkenőmentesen működjön az eszközökön. Persze fel lehet telepíteni Fedorát bármely Lenovo gépre, azonban az előretelepítés megkönnyíti a felhasználók dolgát.

Első körben a ThinkPad P1 Gen2-re, a ThinkPad P53-ra és a ThinkPad X1 Gen8-ra kerül fel előtelepítve a Fedora, de mindkét vállalat bízik abban, hogy további modellekre is kiterjeszthetik a Linux rendszert az elkövetkező években.

Nem a Lenovo az első, főleg windowsos PC-ben utazó cég, amelyik Linuxot tesz a gépeire, a Dell már korábban is megjelent ilyen laptoppal, az Ubuntuval felruházott XPS 13 Developer Edition roppant népszerű a felhasználók körében. Viszont a Lenovo a Microsoft egyik legnagyobb partnere, jelenleg is sok új eszközön dolgoznak együtt, amelyek mindegyike természetesen Windows-rendszerrel érkezik. Persze ha bővíti az ökoszisztémáját, azzal új vásárlói réteget nyerhet meg magának, elősegítheti, hogy a Fedora szélesebb közönséghez is eljusson.

A Fedorát futtató Lenovo laptopról a kedden kezdődő – természetesen virtuális – Red Hat-csúcstalálkozón tudhat meg többet.

