[{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb helyen már napközben elhagyhatják otthonaikat az emberek Szaúd-Arábiában, csak Mekkában marad érvényben a 24 órás kijárási tilalom.","shortLead":"A legtöbb helyen már napközben elhagyhatják otthonaikat az emberek Szaúd-Arábiában, csak Mekkában marad érvényben a 24...","id":"20200426_Mekkaban_tovabbra_is_kijarasi_tilalom_van_de_SzaudArabia_mas_reszein_mar_kinyitnak_a_bevasarlokozpontok_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3de58c-ed5d-4db6-8cf9-066d9f5eb70f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mekkaban_tovabbra_is_kijarasi_tilalom_van_de_SzaudArabia_mas_reszein_mar_kinyitnak_a_bevasarlokozpontok_is","timestamp":"2020. április. 26. 17:55","title":"Mekkában továbbra is kijárási tilalom van, de Szaúd-Arábia más részein már kinyitnak a bevásárlóközpontok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új kutatás szerint egyik sem ideális testhelyzet a hosszabb munkavégzéshez.","shortLead":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új...","id":"202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5995e61-adf3-45bc-aa22-fd31a67b3516","keywords":null,"link":"/360/202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","timestamp":"2020. április. 28. 14:00","title":"Ül az asztalánál? Vagy állni szokott? Jobb lenne, ha inkább térdelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra költeni, hogy több tízmilliárd forinttal apadt a kórházak adóssága.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra...","id":"20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d36cd9-a24b-49bf-822b-c4487992db93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 09:16","title":"Hatalmasat csökkent a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","shortLead":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","id":"20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ff568f-1d0b-4ece-b39a-c1799adf8fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","timestamp":"2020. április. 27. 20:30","title":"Az indiai kutatók nem bíznak a kínai gyorstesztekben, visszaküldhetnek félmillió darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]