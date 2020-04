Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek, mint egy éve.\r

","shortLead":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek...","id":"20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5a8462-ceb7-42c9-ac65-9d7664326913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","timestamp":"2020. április. 28. 08:11","title":"Özönlenek az új lakosok a budapesti agglomerációba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki elveszítette az állását, csak 2 ezren minősülnek hivatalosan munkanélkülinek. Ráadásul az igazán rossz számok valószínűleg csak akkor jönnek, amikor már az áprilisi adatokat is közzéteszik.","shortLead":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki...","id":"20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54fb2d5-411a-4a52-9f5d-c127951d1b4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"56 ezer ember vesztette el az állását márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt a Pesti úti idősek otthonában, hogy egyenként szinte mindegyikük megkérdezte a Parlament népjóléti bizottságában meghallgatott Karácsony Gergelytől. Karácsony szerint volt, de a fertőzés - mint korábban már sokszor hangoztatta - azért robbanhatott be, mert teszetés nélkül vittek vissza lakókat az egészségügyből.","shortLead":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt...","id":"20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99837dbd-75ad-4d23-a1de-e0d4625baf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 22:35","title":"Szinte minden fideszes ugyanazt kérdezte Karácsonytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthoni felügyelet alatt várhatja a tárgyalást a fiú, aki tavaly decemberben megkéselte az osztályfőnökét.","shortLead":"Otthoni felügyelet alatt várhatja a tárgyalást a fiú, aki tavaly decemberben megkéselte az osztályfőnökét.","id":"20200428_keseles_gyor_vademeles_kozepiskolas_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b65b8e7-4850-4e56-a1b2-0e58adfc9d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_keseles_gyor_vademeles_kozepiskolas_diak","timestamp":"2020. április. 28. 09:10","title":"Vádat emeltek a tanárát megkéselő 17 éves diák ellen, és hazaengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]