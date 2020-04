Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","shortLead":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","id":"20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a2f2d5-acfa-445a-a392-e295e4c27d42","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 09:52","title":"Ombudsmani vizsgálat indul az idősotthonokban történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz trükkjeit. ","shortLead":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz...","id":"20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb96a2-4add-4d46-927d-0889912f3174","keywords":null,"link":"/360/20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","timestamp":"2020. április. 29. 18:00","title":"Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Légiközlekedési szabálysértés gyanúja miatt nyomoznak a színész után.\r

\r

\r

","shortLead":"Légiközlekedési szabálysértés gyanúja miatt nyomoznak a színész után.\r

\r

\r

","id":"20200430_Szovetsegi_vizsgalat_indult_Harrison_Ford_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3823d0d-4dbf-4d47-9059-26ec063734de","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Szovetsegi_vizsgalat_indult_Harrison_Ford_ellen","timestamp":"2020. április. 30. 10:10","title":"Szövetségi vizsgálat indult Harrison Ford ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","shortLead":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","id":"20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16022505-0510-4184-8cc4-637ebc1f50bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","timestamp":"2020. április. 28. 18:09","title":"Autómentessé teszik New York 160 kilométernyi utcáját, hogy ott is lehessen sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fce716-1147-4ce3-861b-139f5bc5cfa4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"NATO-gyakorlaton vett részt Olaszország és Görögország között.","shortLead":"NATO-gyakorlaton vett részt Olaszország és Görögország között.","id":"20200430_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_kanadai_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18fce716-1147-4ce3-861b-139f5bc5cfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ad7bd-279e-4d28-ba6a-93ae4d5adc99","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_kanadai_helikopter","timestamp":"2020. április. 30. 07:15","title":"A Földközi-tengerbe zuhant egy kanadai helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált, miért szállt fel vele.","shortLead":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f490f5-f0d7-4b8f-9e6b-e5368cc68f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","timestamp":"2020. április. 29. 16:03","title":"Az égre rajzolta az amerikai pilóta, mit gondol a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]