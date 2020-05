Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell, a Mol, az OMV és a Lukoil a legnagyobb szereplői a piacnak, akiknél láthatóan elindult a hálózat működtetésének csökkentése.","shortLead":"A Shell, a Mol, az OMV és a Lukoil a legnagyobb szereplői a piacnak, akiknél láthatóan elindult a hálózat...","id":"20200501_Elkezdtek_bezarni_a_magyarorszagi_benzinkutak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5e414-4302-414f-a2cf-95908a07c8b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_Elkezdtek_bezarni_a_magyarorszagi_benzinkutak","timestamp":"2020. május. 01. 10:54","title":"Elkezdtek bezárni a magyarországi benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3058e426-4882-471a-bdd9-29d6e241910e","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag","description":"A 3,3 milliárd munkahely csaknem fele veszélybe került világszerte a koronavírus-járvány következében hozott drasztikus intézkedések miatt.","shortLead":"A 3,3 milliárd munkahely csaknem fele veszélybe került világszerte a koronavírus-járvány következében hozott drasztikus...","id":"20200430_ILO_a_munkahelyek_csaknem_felet_fenyegeti_veszely_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3058e426-4882-471a-bdd9-29d6e241910e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209a4b49-c773-4788-88b1-91a2ffe4894a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_ILO_a_munkahelyek_csaknem_felet_fenyegeti_veszely_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 30. 08:44","title":"ILO: A munkahelyek csaknem felét fenyegeti veszély világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25afb554-7afb-4426-af85-4eb821aa8e38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 70 milliárd forintnyi befektetést generálhatnak azok a hazai startupok, amelyek eddig bejelentkeztek az EMVITIS-be, Magyarország első virtuális tőkebefektetési piacterére. Feltéve persze, hogy a befektetői oldal is vevő lesz az előttünk hamarosan virtuálisan is prezentálható ötletekre. Eddig 74 startup regisztrált a felületre, 18 projekt előértékelése pedig már elkészült – többségük válságálló, IT-alapú egészségügyi és egészségprevenciós szolgáltatást kínál.","shortLead":"Több mint 70 milliárd forintnyi befektetést generálhatnak azok a hazai startupok, amelyek eddig bejelentkeztek...","id":"20200430_emvitis_startup_piacter_virtualis_pitching_showroom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25afb554-7afb-4426-af85-4eb821aa8e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81105c-be72-49be-a4ae-8aabde64472a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_emvitis_startup_piacter_virtualis_pitching_showroom","timestamp":"2020. április. 30. 13:03","title":"70 milliárd forint tőkeigény gyűlt össze, több válságálló hazai startup kaphat befektetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e22c8e-71df-416f-b613-dc989f922345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt azt kéri, hogy a kispesti polgármester ellen felhozott vádak tisztázásáig ne ő legyen a összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottságának vezetője.","shortLead":"A párt azt kéri, hogy a kispesti polgármester ellen felhozott vádak tisztázásáig ne ő legyen a összeférhetetlenségi és...","id":"20200501_momentum_fovaros_fopolgarmester_korrupcio_gajda_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e22c8e-71df-416f-b613-dc989f922345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c015c88-cdb7-456a-a630-39b14d7fc71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_momentum_fovaros_fopolgarmester_korrupcio_gajda_peter","timestamp":"2020. május. 01. 09:49","title":"Visszavonatná Gajda Péter fővárosi kinevezését a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","shortLead":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","id":"20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30195f3-9ceb-4f6f-abd5-0c63e7e90148","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 15:12","title":"Az idősotthonokba is kórházparancsnokokat küld a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A májusról augusztusra csúsztatott eseményt a jövő évben rendezik meg.","shortLead":"A májusról augusztusra csúsztatott eseményt a jövő évben rendezik meg.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_vizes_eb_budapest_wladar_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f8c99-74d6-4900-a35d-bf605ee516ab","keywords":null,"link":"/sport/20200430_koronavirus_jarvany_vizes_eb_budapest_wladar_sandor","timestamp":"2020. április. 30. 18:44","title":"Nem lesz idén vizes Eb Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","shortLead":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","id":"20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6a469-97c5-47f3-bf84-9651064705ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","timestamp":"2020. május. 01. 09:51","title":"Hétfőtől nem csak sürgős esetben lehet fogorvoshoz menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","shortLead":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e4c42-0e84-40fe-8c8f-770f449fac01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 10:04","title":"Nagyjából 200 cég igényelt eddig bérkiegészítést az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]