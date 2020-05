Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília. Arról egyáltalán nem beszélt, hogy bizonyos ellátásokat negatív PCR teszttel lehet igénybe venni, ahogy arról sem, hogyan lehet ilyen teszteket csináltatni. ","shortLead":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília...","id":"20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210b0f2-e8b6-433b-ae13-96b3b02beac1","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2020. május. 04. 11:22","title":"Müller: Nem lehet úgy orvoshoz menni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","shortLead":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","id":"20200504_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7f72-0c39-405b-adeb-893710b1b0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Meghalt 11 beteg, 3035 főre nőtt a igazoltan fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne védőoltást, ha lenne.","shortLead":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne...","id":"20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9567ca7-1db6-44c1-a685-a8f85b40e237","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 04. 14:58","title":"Lehagyta a gyógyultak száma az új fertőzöttekét Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","shortLead":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","id":"20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba16bd7c-0ed7-456b-b1df-13ee5b0b654c","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 04. 18:17","title":"Olaszország azért még messze van az igazi újranyitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","shortLead":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","id":"20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe3268-bb17-4e26-af0f-07820378acfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 04. 06:41","title":"OT rendszámos remek Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek adósságcsapdába?","shortLead":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek...","id":"20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0293e9-b4d5-4a00-8067-4e018e4df8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","timestamp":"2020. május. 04. 18:55","title":"Miből pénzelik a vírusjárvány elleni több százmilliárdos csomagokat az államok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka a rettenetesen sok amerikai halálesetnek, illetve lakosságarányosan miért Belgiumban van messze a legtöbb halálos áldozat? ","shortLead":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka...","id":"20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9984a0-cbdd-4b9e-b3bd-360dfd04366b","keywords":null,"link":"/360/20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","timestamp":"2020. május. 04. 17:30","title":"Koronavírus vagy alapbetegség? A halálokok adatait nem árt fenntartásokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]