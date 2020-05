Eredetileg kétképernyős környezethez ígérték a Windows 10X operációs rendszert, pontosabban azt, hogy ez a rendszer futhat majd a cég kétkijelzős Surface Neo nevű eszközén (emellett a Microsoft azt is megígérte, hogy más gyártók termékei is megjelenik majd). A Surface Neo egy egészen újszerű készüléknek ígérkezik a Surface-családban: két kijelzője akár egymás mellett is használható vagy akár 90 fokkal elforgathatók, és a hagyományos notebookot utánozhatják. Később arról kaptunk hírt, hogy – a koronavírus-járvány miatt – mind a Surface Neo, mind a Windows 10X később jelenhet meg a vártnál.

A legújabb értesülések viszont teljes stratégiaváltásról szólnak, amit a Microsoft egyik vezetője, Panos Panay is megerősített. E szerint a Microsoft először egyképernyős eszözön indítja el a Windows 10X-et, a rendszer egy speciális verziójával. Panay azzal indokolta ezt az elképzelést, hogy a számítási környezet drasztikusan megváltozott azóta, hogy az első ütemtervet megosztották tavaly októberben. Mindez összefügghet a már említett, a Surface Neo késlekedéséről szóló hírekkel, és most úgy tűnik, nem akarják a Windows 10X-et is késleltetni.

Mivel a Windows 10X-et, jellegéből fakadóan, igen rugalmas rendszernek tervezték, egyképernyős eszközökön is remekül működhet. Hogy milyen előnyöket tartogat, arról sokat elárul, hogy a Microsoft korábban Windows Lite néven emlegette újfajta rendszerét – egy kisebb és kevesebb erőforrást lefoglaló oprendszer várható tehát a hagyományos számítógépekre is. „Ilyen eszközökön fogjuk először megmutatni a Windows 10X-et ügyfeleinknek” – mondta Panay, hozzátéve, hogy azért továbbra is keresik a megfelelő időpontot, hogy kétképernyős eszközökön is bemutatkozhasson.

Bizonyára lesznek, akiknek csalódást okoz majd ez a döntés, lévén a Windows 10X igazi vonzereje a futtató eszköz szokatlan formájában rejlik. Ugyanakkor, jegyzi meg a Slashgear, a valószínűleg nem a legjobb időszak a jelenlegi koronavírus-járvány egy különleges és várhatóan drága kettő az egyben eszköz (Surface Neo) bevezetésére. A mostani döntés megfizethetőbb módon hozhatja a Windows 10X-et piacra, és – bár Panay nem fedte fel a tényleges bevezetési dátumot – jobban megágyazhat az érdekesebb hardver 2021-es megjelenésének.

