[{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azonosítatlan rakétákat a Japán-tenger irányába indították – közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkari bizottságára hivatkozva.","shortLead":"Az azonosítatlan rakétákat a Japán-tenger irányába indították – közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség a dél-koreai...","id":"20191002_raketa_kiloves_eszak_korea_phenjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2185459-6336-4f93-96b2-696191ae81eb","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_raketa_kiloves_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. október. 02. 09:59","title":"Újra rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. A premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb8adf-dfd5-4fbe-a1bb-ba4a2701a73d","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","timestamp":"2019. október. 02. 15:05","title":"Duma Aktuál: A 80 kilométernyi 100 kilométeres autópálya, avagy korrupciós legek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ef7c0-b3f4-477a-b18f-c9cf4615310b","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","timestamp":"2019. október. 01. 18:23","title":"Marabu FékNyúz: Miféle korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8222840a-14a7-4da2-acc5-0f54576d0837","c_author":"","category":"360","description":"A világon működő több mint 12 millió lifttel naponta hétmilliárd utat tesznek meg az emberek. Jelenleg a Föld lakosságának ötven százaléka él városokban, s amikor 2050-re ez az arány már eléri a hetven százalékot, még nagyobb kihívás lesz az emberek hatékony függőleges, átlós, sőt vízszintes irányú szállítása. \r

","shortLead":"A világon működő több mint 12 millió lifttel naponta hétmilliárd utat tesznek meg az emberek. Jelenleg a Föld...","id":"20191003_Minden_iranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8222840a-14a7-4da2-acc5-0f54576d0837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4f2c8-368e-40f2-96c3-ab4a78c697cb","keywords":null,"link":"/360/20191003_Minden_iranyban","timestamp":"2019. október. 03. 11:10","title":"A mágneses levitáció hozza el a liftforradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]