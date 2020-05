Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi életre. A kutatás eredménye szerint több lett az álláskereső, és csökkent a bizalom a média iránt, viszont egyre tudatosabban élnek a magyarok, és bíznak a gyógyszergyártókban.","shortLead":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi...","id":"20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baffc30f-1937-4a9e-b41a-149ae2dcf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 14:15","title":"Ipsos: Minden tizedik nő elveszítette most a munkáját Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy hónapon belül másodszor áll ki az Ab a bűnözők jogaiért.","shortLead":"Egy hónapon belül másodszor áll ki az Ab a bűnözők jogaiért.","id":"20200505_ab_alkotmanybirosag_visszaeso_bunozo_rogzitett_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261a723-de13-4d5f-9de6-e39637607abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_ab_alkotmanybirosag_visszaeso_bunozo_rogzitett_jogok","timestamp":"2020. május. 05. 15:57","title":"Alkotmánybíróság: A visszaeső bűnözők jogait sem szabad megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","shortLead":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","id":"20200507_koronavirus_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde84538-1d61-4947-b2fc-021d4a7173ef","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_magyar_kozut","timestamp":"2020. május. 07. 08:53","title":"Tapsoljuk meg a Magyar Közutat ezért a koronavírus-videóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni kellett a magánnyugdíjpénztárban maradásról? Megvették az utolsó Népszabadságot? Próbálták kitalálni, miért nincs hang a miniszterelnök videóján? Egy hatalmi rendszer kiépítésének tíz évéről teljes könyveket lehet teleírni, mi most néhány emlékezetes pillanatra emlékszünk vissza 2010 és 2020 közöttről.","shortLead":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni...","id":"20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57842d09-fd76-443b-b144-b94209981918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","timestamp":"2020. május. 07. 06:30","title":"13 ikonikus pillanat az elmúlt 10 évből, amely megmutatja, hogyan működik a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Milyen az észak-koreai elit, a helyi felső tízezer élete? Mit engedhetnek meg maguknak a mindennapokban? Hogyan fest a korrupció és a legtehetősebbek kapcsolata? Miért igazi státusszimbólum Észak-Koreában az autó? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f631f1cd-85bd-4173-a377-884e057eb944","keywords":null,"link":"/360/20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","timestamp":"2020. május. 06. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 3. rész – Luxus és státuszszimbólumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során az Egyesült Arab Emírségekben. Valamennyien felgyógyultak, reményt adva egy sikeres terápia kiterjesztésére.","shortLead":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során...","id":"20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c245e2-d642-45d9-940b-66e1d4b65375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","timestamp":"2020. május. 06. 09:03","title":"Ígéretes őssejtkezeléssel kezdik gyógyítani a koronavírusosokat az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913dfda0-a88b-4b06-b897-95f3a195becb","c_author":"Dobos Emese - Nyusztay Máté","category":"kkv","description":"A törzsvendégek egyből birtokba vették a hétfőn újranyitó vidéki kávézók, éttermek teraszait. Persze nem mindenki sietett az újranyitással, mert több étteremnek jobban beindult a házhozszállítás, mint ahogy először remélték és azért tömeg sem tolongott az újjáéledő vidéki városokban a korlátozások lazításának első napján. A balatoniak viszont bíznak abban, hogy külföld helyett a magyar tengert választják idén nyáron. ","shortLead":"A törzsvendégek egyből birtokba vették a hétfőn újranyitó vidéki kávézók, éttermek teraszait. Persze nem mindenki...","id":"20200505_Igy_eledtek_ujja_az_elso_napon_a_videki_ettermek_kavezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913dfda0-a88b-4b06-b897-95f3a195becb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76001eb9-fbe5-4e37-b56d-aebb4cdec04e","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Igy_eledtek_ujja_az_elso_napon_a_videki_ettermek_kavezok","timestamp":"2020. május. 05. 20:00","title":"\"Tele vannak a SZÉP-kártyák, úgyhogy nem aggódom\" – a Balatonnál még bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","shortLead":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","id":"20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7a90c-b8ff-4a3a-877d-9713475b9c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:13","title":"Tíz százalékkal zuhant a magyar ipar márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]