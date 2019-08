Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás ellenőrzésen.","shortLead":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás...","id":"20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f93e50e-f401-425f-bdfa-53d47a6125a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:52","title":"Amerikai pilóták buktak meg egy skóciai alkoholteszten – le is tartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","shortLead":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","id":"20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb17b66-6b82-4158-a56a-3b7ea2480fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:01","title":"Több utas még mindig hiába vár a Wizz Air kártérítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég szerint nem általános a probléma.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég...","id":"20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf0687-f3b7-4b91-a560-9fa657f36a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:03","title":"Mi történik a Balatonnál a mobilinternettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották a mezőnyt, hogy egyszerűbb legyen a sorsolás.","shortLead":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották...","id":"20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb9f4f-9662-49e0-a0b0-c886d9337c50","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:35","title":"Megvan, kik lehetnek a Ferencváros ellenfelei, ha továbbjutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell az áthaladó járművek után.\r

","shortLead":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell...","id":"20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2253d3c-06d3-4c29-b7b2-557bcb56b8d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:57","title":"Olaszországban autózik? Nem lesz könnyű napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ae313-b5c9-47cd-a8c5-d5d89580cd19","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:05","title":"Alig 400 millió forintért hirdetnek egy piramisos-gombaházas termálfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","shortLead":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","id":"20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f74dde-a019-448b-b7f6-3e881e241dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:07","title":"MNB: Kockázatos termékeket árult az Erste, a Concorde és az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","shortLead":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","id":"20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a76790-c1f1-4c08-aa60-fbae345c8357","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:46","title":"Hivatalosan is benyújtotta az óvást a botrányos romániai meccs miatt a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]