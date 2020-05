Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus személyisége lett, majd visszatért a sajtóvilágba. A HVG 1991 áprilisában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus...","id":"20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c1ce27-b22f-4fcb-b202-c7d25fc38103","keywords":null,"link":"/360/20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 06. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Ómolnár Miklós: Az egész olyan, mint egy kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középpályásnak van diplomata útlevele, ezért tud hazajönni a járattal.","shortLead":"A középpályásnak van diplomata útlevele, ezért tud hazajönni a járattal.","id":"20200505_Nyolc_magyart_hoznak_haza_az_Emirsegekbol_Dzsudzsak_az_egyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5d9116-7b65-450b-8e45-dd7aa906bb2f","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Nyolc_magyart_hoznak_haza_az_Emirsegekbol_Dzsudzsak_az_egyik","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Nyolc magyart hoznak haza az Emírségekből, Dzsudzsák az egyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 2021-es büdzsé a 2020-as áttervezett, nem nyilvános változatán fog alapulni, és ugyan szinte lehetetlen előre látni, a kormány szokás szerint jó korán átviszi az országgyűlésen. Érdekes módon a kormány a GDP-csökkenés mértékénél nagyobb adóbevétel-kiesésre nem számít, a kiadásokat számszerűen mindkét évben csak szinten tartják, vagyis alig pumpálnak új pénzt a gazdaságba.","shortLead":"A 2021-es büdzsé a 2020-as áttervezett, nem nyilvános változatán fog alapulni, és ugyan szinte lehetetlen előre látni...","id":"20200506_2021_es_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca7afc-423b-4871-aa37-5e6d37a3a631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_2021_es_koltsegvetes","timestamp":"2020. május. 06. 06:30","title":"Jön a 2021-es költségvetés, pedig a mostaninak sincs köze már a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e808796-ee56-4ca4-8a2b-e54c6bf8fe6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár az erdőirtás nem szűnt meg, a mértéke csökkent – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legújabb jelentésében. ","shortLead":"Bár az erdőirtás nem szűnt meg, a mértéke csökkent – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO...","id":"20200507_FAO_Lassul_az_erdoirtas_merteke_terjedoben_a_fenntarthato_erdogazdalkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e808796-ee56-4ca4-8a2b-e54c6bf8fe6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58be3150-6064-4fc5-9f83-a0c23e1a5798","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_FAO_Lassul_az_erdoirtas_merteke_terjedoben_a_fenntarthato_erdogazdalkodas","timestamp":"2020. május. 07. 12:54","title":"Lassul az erdőirtás mértéke és terjedőben a fenntartható erdőgazdálkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az UNICEF szerint a földönfutóvá vált gyermekek olyan veszélyeknek vannak kitéve, mint az erőszak, a kizsákmányolás, az emberkereskedelem és a gyermekmunka.","shortLead":"Az UNICEF szerint a földönfutóvá vált gyermekek olyan veszélyeknek vannak kitéve, mint az erőszak, a kizsákmányolás...","id":"20200505_unicef_ensz_gyerekek_foldonfuto_otthontalan_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4689-0860-4e8c-819c-43f137badda6","keywords":null,"link":"/elet/20200505_unicef_ensz_gyerekek_foldonfuto_otthontalan_eroszak","timestamp":"2020. május. 05. 18:29","title":"Gyerekek millió váltak otthontalanná az erőszak miatt 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","shortLead":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","id":"20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c551e9-777b-44a8-9fb3-c2bc9711ad6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 06:16","title":"Közel ötezer taxi tűnt el Budapest utcáiról a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]