Minden harmadik magyart ért kibertámadás, többekről 50 ezer forintnál is többet húztak le

[{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","shortLead":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","id":"20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fad8aa-579f-4110-bc24-27c3e3fd5e5d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","timestamp":"2020. május. 09. 21:09","title":"A kijárási korlátozások ellen tüntettek több német városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky szerint az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét...","id":"20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbcc3bf-22fa-4240-a7a7-2a8cf0e0e1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2020. május. 09. 08:03","title":"Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem kapott biztonsági útmutatást a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d36bb4-ffe9-41fe-85a1-c47fb460ae0a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a Galaxy S20+-nál jelentősen olcsóbb, de méret tekintetében nagyon hasonló Galaxy A51 és A71.","shortLead":"Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud...","id":"20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d36bb4-ffe9-41fe-85a1-c47fb460ae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26925492-4c09-4aa4-8bbd-f793549fccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","timestamp":"2020. május. 09. 20:00","title":"A csúcsmobilok harmadába kerülő nagykijelzős Samsungokat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma az állásoldalakon, miközben nőtt az álláskeresők száma: a Jobline.hu-n 39 százalékkal többen pályáznak, mint a január közepi csúcsidőszakban. Hogyan reagáltak a munkaerőt toborzó cégek az új körülményekre, és milyen változást tapasztalnak az álláskeresők viselkedésében? Egy élelmiszeripari vállalatnál, egy állami hivatalban és egy jótékonysági szervezetnél néztünk körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma...","id":"20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a849-f460-404f-9e8b-385acab95e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Digitális toborzást, gyorsuló munkaerő-felvételt hoz a munkáltatóknál a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában óvatosan megkezdődik a korlátozások feloldása, de a találgatás is, hogy vajon mit hoznak majd az elkövetkező hetek, hónapok. A belpolitikai harcoknak a vírus meg se kottyant. ","shortLead":"Szlovákiában óvatosan megkezdődik a korlátozások feloldása, de a találgatás is, hogy vajon mit hoznak majd...","id":"20200509_Szeretettel_Pozsinybol_A_koronavirus_valsag_tanulsagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2579adcc-0e16-4e75-ab03-f68d93c8ff45","keywords":null,"link":"/360/20200509_Szeretettel_Pozsinybol_A_koronavirus_valsag_tanulsagai","timestamp":"2020. május. 09. 14:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A járványgörbe laposodik, a politikai nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország a második világháború történetének meghamisításával vádolja a Nyugatot, amely azzal vág vissza, hogy Moszkva aktuálpolitikai célokra használja fel a 75 éve elért diadalt. ","shortLead":"Oroszország a második világháború történetének meghamisításával vádolja a Nyugatot, amely azzal vág vissza...","id":"202019__vilaghaborus_gyozelem__75_evfordulo__meregkeverok__unneprontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221984c8-90e5-49b4-b2a7-a918b1ec85e4","keywords":null,"link":"/360/202019__vilaghaborus_gyozelem__75_evfordulo__meregkeverok__unneprontok","timestamp":"2020. május. 08. 16:45","title":"Putyin a Nagy Honvédő Háború mítoszát építi a győzelem napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1f5498-6c2b-4bc7-a5f3-a9753a467517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa eddigi legnagyobb zöld homlokzata jött létre. ","shortLead":"Európa eddigi legnagyobb zöld homlokzata jött létre. ","id":"20200508_Harmincezer_novennyel_boritottak_be_Dusseldorfban_egy_irodahazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1f5498-6c2b-4bc7-a5f3-a9753a467517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd2ab1-d49f-41ea-b726-9ba2e382e36e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200508_Harmincezer_novennyel_boritottak_be_Dusseldorfban_egy_irodahazat","timestamp":"2020. május. 08. 13:36","title":"Harmincezer növénnyel borítottak be Düsseldorfban egy irodaházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","shortLead":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","id":"20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb7db1c-a15f-4c69-84e4-4c3e11a8c9d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","timestamp":"2020. május. 08. 21:06","title":"Szakadékba zuhant és meghalt egy 21 éves motoros Felsőtarkánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]