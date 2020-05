Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0c9517-2712-42e7-a5b3-f1718e022564","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 13. 22:05","title":"Már 31 ezernél is több olasz halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VírusRadar alkalmazás segítségével kideríthető, ki került igazolt koronavírus-fertőzött közelébe.\r

","shortLead":"A VírusRadar alkalmazás segítségével kideríthető, ki került igazolt koronavírus-fertőzött közelébe.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_fertozes_kontakt_applikacio_virusradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9427ce53-9f15-4d1e-9580-beedae5ae86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_jarvany_fertozes_kontakt_applikacio_virusradar","timestamp":"2020. május. 13. 18:50","title":"Már letölthető a magyar kontaktkövető alkalmazás, a VírusRadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori politikusfeleség az Instagramon tett közzé egy több mint érdekes fotót.","shortLead":"Az egykori politikusfeleség az Instagramon tett közzé egy több mint érdekes fotót.","id":"20200514_rogan_gaal_cecilia_instagram_rogan_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c619006b-368d-428d-8d77-b58099dd9e2d","keywords":null,"link":"/elet/20200514_rogan_gaal_cecilia_instagram_rogan_antal","timestamp":"2020. május. 14. 12:12","title":"Magas, sportos férfi lehet Rogán-Gaál Cecília új párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","shortLead":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","id":"20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717a213-f209-43af-b4ce-b4f04ddc9eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2020. május. 14. 05:37","title":"Rabok ezrei hagyhajták el a nicaraguai börtönöket, kivéve a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462daf85-b905-46ca-879a-ec1046a14706","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","timestamp":"2020. május. 14. 05:00","title":"Marabu Féknyúz: Egy visszautasíthatatlan ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás idején teljes biztonságban tudni vendégeit. ","shortLead":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás...","id":"20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098fa5c-f990-4bb6-a77f-cd0ab776765f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","timestamp":"2020. május. 13. 09:57","title":"Kérnék egy asztalt egy főre, a semmi közepén – megnyílt a világ legkisebb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f1ac5c-f9e5-4e4d-99c9-2eb45540a02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felesége jelentette be, hogy rengeteg fegyvert, illetve lőszert tárol otthon az élettársa.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy rengeteg fegyvert, illetve lőszert tárol otthon az élettársa.","id":"20200514_feherto_fegyver_tek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f1ac5c-f9e5-4e4d-99c9-2eb45540a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d602ec-af9d-42c7-9b19-42e294733a4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_feherto_fegyver_tek","timestamp":"2020. május. 14. 18:56","title":"Hazaengedték azt fehértói férfit, akinél egy rakás fegyvert találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]