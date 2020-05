Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1167d2db-22bd-4443-a32d-bc1b825a2dc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyomozás női sorsok között. Egy különös projekt keretében Karafiáth Orsolya szövegét Péterfy Bori olvassa fel, tíz részben. Az első részt a hvg.hu-n már láthatják/hallhatják is.\r

\r

","shortLead":"Nyomozás női sorsok között. Egy különös projekt keretében Karafiáth Orsolya szövegét Péterfy Bori olvassa fel, tíz...","id":"20200512_Tiz_kicsi_diva_Karafiath_Orsolya_szovege_Peterfy_Bori_eloadasaban_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1167d2db-22bd-4443-a32d-bc1b825a2dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca30c59-8352-4411-9277-4470ad279c90","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Tiz_kicsi_diva_Karafiath_Orsolya_szovege_Peterfy_Bori_eloadasaban_video","timestamp":"2020. május. 12. 14:00","title":"Tíz alakban keresi Lajos gyilkosát Péterfy Bori (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","shortLead":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","id":"20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0a983-3861-4e97-a17b-e79f6eaf6d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","timestamp":"2020. május. 11. 14:47","title":"Kiválasztották a magyar kerékpárutak legjobbját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","shortLead":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","id":"20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435f1c6-1a91-4aeb-8e0a-a398b8115bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","timestamp":"2020. május. 12. 20:48","title":"134 kilométerrel lett rövidebb a Duna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok nem hosszabbít szerződést az olasz csapattal az év végén.","shortLead":"A négyszeres világbajnok nem hosszabbít szerződést az olasz csapattal az év végén.","id":"20200512_sebastian_vettel_ferrari_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e0fd6-476d-4545-b7ae-804edfcba6d6","keywords":null,"link":"/sport/20200512_sebastian_vettel_ferrari_f1","timestamp":"2020. május. 12. 09:32","title":"Sebastian Vettel elhagyja a Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","shortLead":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","id":"20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd78bba-8817-4f20-95b6-745ee93fcd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","timestamp":"2020. május. 13. 09:03","title":"Megcsinálták az áramot termelő ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet hiányában és a kisebb településeken gyakorlatilag láthatatlan ellenzék miatt mást nem is igen tehetnek. A kulcs a hatalom identitáspolitikája, amely elhiteti az alul lévőkkel, hogy ők is a társadalom részei, mondja Kovách Imre szociológus. Interjú.","shortLead":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet...","id":"20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7383e-60e2-4829-88b1-9762f6918ccc","keywords":null,"link":"/360/20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","timestamp":"2020. május. 13. 06:50","title":"Megtaláltuk a politikai mesterművet a NER rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]