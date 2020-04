A koronavírus-járvány miatt a Facebookon is egyre többen és egyre többet beszélgetnek a másikkal videohívás segítségével. Bár a funkció a gyors információcseréhez abszolút elegendő lehet, a közösségi oldal úgy látja: a virtuális élményeket ennél sokkal természetesebben is meg lehet(ne) élni. Ezért is kezdett egy új funkció fejlesztésébe a Facebook, amelynek gyümölcse éppen mára érett be. A neve: Rooms.

A cég pénteki közleménye szerint a Rooms segítségével könnyebben tölthetünk minőségi időt barátainkkal, szeretteinkkel, és azokkal az emberekkel, akik velünk azonos érdeklődésűek. A Roomsszal közvetlenül a Messengerből vagy a Facebookból hozhatunk létre beszélgetős szobákat, amelyekbe bárki becsatlakozhat – az újfajta videohíváshoz nincs szükség Facebook-fiókra. A vállalat ígérete szerint a szobák kapacitása elég nagy lesz ahhoz, hogy a résztvevők úgy érezzék: valóban pillanatokat élnek meg együtt, s nem csak úgy társalognak. Ami a kapacitást illeti: a Facebook szerint egyszerre akár 50 fő is jelen lehet majd a Rooms szobábaiban, mi több: időbeli korlátozás nélkül.

© Facebook

A Facebook néhány példát is felsorolt, mi mindenre alkalmas az új funkció: a Roomsban többek közt virtuális ünnepséget, de akár könyvklubot is tarthatnak a résztvevők. A fejlesztés emellett természetesen egyszerű beszélgetésekre is alkalmas lesz. A szobákat a Hírfolyamban, illetve a Facebook csoportjaiban és eseményei között is meg lehet osztani, hogy az ismerősök könnyedén felfedezzék azokat. A szobákhoz telefonról vagy számítógépről lehet felcsatlakozni, ehhez semmit nem kell letölteni. A szobák létrehozásakor kiválasztható, ki láthatja és ki csatlakozhat azokhoz. Adott esetben akár le is zárhatjuk a szobát, ha nem akarjuk, hogy mások belépjenek.

A Rooms néhány országban már ezen a héten elérhető lesz, a világ többi részében az elkövetkező hetekben aktiválja a Facebook.

