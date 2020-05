Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ac03d6-40fb-4251-b0ee-adffdaf9e171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDPR szigorú szabályokat állít fel az adatvédelmi incidensek kezelésére, az Adózóna.hu most annak járt utána, hogy mi a teendő, ha kidobott ambuláns lapokkal, postán eltűnt leletekkel, vagy éppen egy adatokkal teli pendrive elvesztésével szembesül egy vállalkozás. ","shortLead":"A GDPR szigorú szabályokat állít fel az adatvédelmi incidensek kezelésére, az Adózóna.hu most annak járt utána, hogy mi...","id":"20200514_Mit_kell_csinalni_ha_elveszitunk_egy_adatokkal_teli_ceges_pendriveot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ac03d6-40fb-4251-b0ee-adffdaf9e171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622eaa3-4532-44b8-b569-9788c93af618","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Mit_kell_csinalni_ha_elveszitunk_egy_adatokkal_teli_ceges_pendriveot","timestamp":"2020. május. 14. 13:40","title":"Mit kell csinálni, ha elveszítünk egy adatokkal teli céges pendrive-ot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van két olyan olasz tartomány, ahol csütörtökön egy új fertőzöttet sem találtak.","shortLead":"Van két olyan olasz tartomány, ahol csütörtökön egy új fertőzöttet sem találtak.","id":"20200515_Enyhen_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24c56-f452-4f0f-9cb6-a649fb3a2c48","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Enyhen_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 15. 20:55","title":"Enyhén csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át, de így is volt, ahol a terápia alatt állók harmada eltűnt, és többen visszaestek. A drogpiacot megviselte a helyzet, de messze nem omlott össze. A karanténhelyzetben jobb, ha vigyázunk: ne legyünk túl megengedők a viselkedési addikciókkal szemben.","shortLead":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át...","id":"20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9ce9-90a4-4d1e-b360-63f8341be113","keywords":null,"link":"/elet/20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Még nagyobb bajba kerülhetnek a függők, a karantén csak fokozza a sóvárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","shortLead":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","id":"20200514_kerekparos_komp_szentendre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3077ab-dce6-4506-ba4e-30580e6d340b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_kerekparos_komp_szentendre","timestamp":"2020. május. 14. 17:33","title":"Kerékpáros komppal oldanák meg a dunai átkelést a nemzetközi kerékpárúton Szentendrénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag hulladékot is segíthet eltüntetni, miközben bioüzemanyag készül.","shortLead":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag...","id":"20200515_hinarok_bio_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b26773-336c-40dc-ab77-0a082900f138","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_hinarok_bio_uzemanyag","timestamp":"2020. május. 15. 18:30","title":"Üzemanyagot csinálnának a hínárból, így kezelnék a Karib-tenger növénygondját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül? Cikksorozatunk 4. epizódja.\r

","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete...","id":"20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e13d8-76fc-4618-9fa0-e8799a1e2ec8","keywords":null,"link":"/360/20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","timestamp":"2020. május. 14. 20:30","title":"Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Visual Science csapata minden korábbinál részletesebb modellt készített a COVID-19-et okozó vírusról. Ahogy sejtettük, nem valami szép.","shortLead":"A Visual Science csapata minden korábbinál részletesebb modellt készített a COVID-19-et okozó vírusról. Ahogy...","id":"20200515_koronavirus_3d_s_modell_visual_science","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b82e1-10a8-4d4f-a324-70191005db90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_koronavirus_3d_s_modell_visual_science","timestamp":"2020. május. 15. 08:33","title":"Kutatók közeli képeket csináltak a koronavírusról, olyan, amilyennek sokan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","shortLead":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","id":"202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ddafa2-b0fc-4573-9484-b207c3423a24","keywords":null,"link":"/360/202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","timestamp":"2020. május. 16. 08:30","title":"Matolcsy unokatestvérei sörgyáruk mellé vettek egy mulatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]