"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint bedugta azt a konnektorba." "Kigyulladt egy MacBook Pro, pillanatok alatt elfüstölt – videó" "Veszélyeztethetik a világűr kutatását a SpaceX Starlink nevű internetprojektjének műholdjai csillagászok szerint. A jelenleg 60 műholdból álló hálózat néhány év alatt 12 ezer műholddal fog működni, ami akadályokat gördíthet a világűr megfigyelése, az új tudományos felfedezések elé. Az ötletgazda Elon Musk szerint egyrészt nem lesz olyan nagy a baj, mint gondolják, másrészt így is megéri." "\"Éjszaka drámai lesz a látvány\": az égből szórják majd az internetet a műholdak, de nagyon bezavarhatnak" "Legutóbbi albumukat (amelyen Yoko Ono is vendégszerepel) mutatja be a Hajón Amerika egyik legmenőbb garázsbandája június 14-én"



"Táncos punk-buli az A38Hajón: jön a Black Lips" "A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza hozzájárulásukat." "\"Ez a magyar történettudomány megalázása\": reagáltak a kutatók az '56-os Intézet megszűnésére" "Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon." "Nem járnak a vonatok Piliscsaba és Pilisvörösvár között" "Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni." ","shortLead":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. "\"Sötét volt és mindenki kiabált\": túlélők nyilakoztak a dunai hajóbalesetről" "Érdemes volt megvenni Simicska Lajos médiabirodalmát." "Mészáros Lőrinc több mint ötmilliárdot szerzett" "A magyar vegyespáros készülhet a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon." "Továbbjutott Babos és Fucsovics a Roland Garroson"