[{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta megváltozott. Nemrég iPadeket tettek ki az élőlények mellé, az otthon maradó embereket pedig arra kérik, FaceTime-on látogassák az állatokat.","shortLead":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta...","id":"20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450cf97b-1835-4b78-8f61-ff885ee6f297","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","timestamp":"2020. május. 17. 09:03","title":"Annyira magukba fordultak az angolnák egy japán akváriumban, hogy iPadeket kellett kitenni eléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek környékei érintettek a legsúlyosabban.","shortLead":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek...","id":"20200515_europai_felmelegedes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c134a-47af-4724-b638-65aa64a01477","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_europai_felmelegedes_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 17:28","title":"Egy kutatás szerint 4 fokkal nőtt Budapest átlaghőmérséklete 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zaj? Az lesz.","shortLead":"Zaj? Az lesz.","id":"20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b525eb0-df44-4af2-a075-e0dff78d5670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","timestamp":"2020. május. 16. 21:34","title":"Centikre a házaktól épül az új sztráda Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök vejének cége eladta az Apeninn részvényeinek nagy részét. Mészáros Lőrinc már korábban kiszállt az üzletből.","shortLead":"A miniszterelnök vejének cége eladta az Apeninn részvényeinek nagy részét. Mészáros Lőrinc már korábban kiszállt...","id":"20200515_tiborcz_istvan_appeninn_reszveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720267d1-1f40-4b55-927e-1ec16f0671df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200515_tiborcz_istvan_appeninn_reszveny","timestamp":"2020. május. 15. 17:48","title":"Tiborcz István eladta az Appeninn részvényei nagy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","shortLead":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","id":"20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88812f-5fbc-4991-a143-2b57cc233dbb","keywords":null,"link":"/elet/20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","timestamp":"2020. május. 16. 13:37","title":"Figyelmeztet a Fővárosi Vízművek: zavarossá válhat a víz több kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan fertőzöttek száma.","shortLead":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87dc2f3-ce11-460f-9a8c-0469d62b2f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","timestamp":"2020. május. 16. 20:12","title":"Olaszország nyitásra készül, de Lombardiában még emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]