Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","id":"20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04d04a-2a07-467a-a720-8392246c68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2020. május. 11. 17:26","title":"Már 350 ember mondta el, hogyan hatott rájuk a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a8383-7bd2-453e-b12c-228d403eac05","keywords":null,"link":"/360/20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 11. 16:45","title":"Karanténversek VII. – Garaczi László: Kétszerkettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol labdarúgó-bajnokság. Nagy kérdés viszont, hogy lesz-e elég játékos, aki pályára lépne.","shortLead":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol...","id":"20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19db28dd-223e-482b-bcaf-b09099fd04d3","keywords":null,"link":"/sport/20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 11. 16:10","title":"Rövidesen eldőlhet a Premier League sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól, megjegyezve, igen nagy krízisről van szó.","shortLead":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól...","id":"20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f6c696-434f-4170-a475-cc6f22f9945a","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","timestamp":"2020. május. 11. 17:47","title":"Soros György: Orbán Viktor a járványt kihasználva diktátort csinált magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos MacBook Pro modellekbe.","shortLead":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos...","id":"20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6743b5e-5983-4a42-a956-82446d5b0abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 10:33","title":"A garancia vége után villogott a képernyő, csoportos per indult az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]