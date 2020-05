Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","id":"20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c94a8-21d9-4c8a-b6b6-633d6a3399a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","timestamp":"2020. május. 19. 07:59","title":"5,8 másodperc alatt 100-ról 200-ra: ezt tudja a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással a zsebében nyújtott be a kormány. Többségüknek semmi köze a járványhoz, ha csak annyi nem, hogy így sokkal kisebb visszhangja volt, mint lehetett volna egy normál időszakban.

","shortLead":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással...","id":"20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29977fdf-3619-4f28-98c2-d254930ac607","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 19. 20:44","title":"Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","shortLead":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","id":"20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76786f80-6d3b-43e5-8101-69927e11742a","keywords":null,"link":"/360/20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. május. 20. 08:30","title":"\"Orbán agresszív vezető, Trump csak egy bohóc\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","shortLead":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","id":"20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0a1-242c-4958-b837-732a967f177a","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","timestamp":"2020. május. 20. 10:28","title":"Lovaggá ütik Tom századost, aki 13 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de lakásotthonokban, gyerekházakban élő fiatalokon, kisgyerekeken is lehet segíteni. ","shortLead":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de...","id":"20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b5932-4ab1-4305-96b9-6feb80e375fc","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","timestamp":"2020. május. 18. 14:42","title":"A magyar gyerekek 15 százaléka játék nélkül nő fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]