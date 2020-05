Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","shortLead":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","id":"20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8aa6a5-4f65-4661-b754-64957012fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","timestamp":"2020. május. 22. 09:41","title":"Elfogták a Deák téri késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d13a01-6420-4815-abd1-aa7ddd95fc7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200522_Marabu_Feknyuz_Kommentelunk_kommentelunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d13a01-6420-4815-abd1-aa7ddd95fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384674f3-fc11-45b0-9265-62143e6acb9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Marabu_Feknyuz_Kommentelunk_kommentelunk","timestamp":"2020. május. 22. 05:57","title":"Marabu Féknyúz: Kommentelünk, kommentelünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban halaszthatatlannak nevezte azt Karácsony Gergely.","shortLead":"Korábban halaszthatatlannak nevezte azt Karácsony Gergely.","id":"20200522_Furjes_meglepodott_a_Lanchid_felujitasanak_elhalasztasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af843b-bdfb-45b1-8064-ee4baab9788b","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Furjes_meglepodott_a_Lanchid_felujitasanak_elhalasztasan","timestamp":"2020. május. 22. 14:23","title":"Fürjes meglepődött a Lánchíd felújításának elhalasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","shortLead":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","id":"20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07833137-2396-4517-9e21-227ed048693e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","timestamp":"2020. május. 22. 08:35","title":"Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem látták el rendesen a kórházban. ","shortLead":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem...","id":"20200522_esztergom_regina_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e185d1-dc5e-4b04-93ae-65cadecb805f","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_esztergom_regina_korhaz","timestamp":"2020. május. 22. 12:48","title":"Bangóné: Meghalt egy 33 éves nő, mert nem látták el megfelelően a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]