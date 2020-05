Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","shortLead":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","id":"20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c94620-1aa2-4f84-b85f-fbc5d4c2169d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","timestamp":"2020. május. 21. 18:11","title":"Matolcsy György fiának cége közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee733831-a407-4ecd-8d54-fad95baf0842","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az Országgyűlés most fideszes alelnöke különösen fontos szerepet játszott a rendszerváltáskor, sőt, annak előkészítésében is, 1987-ben az ő lakiteleki sátrában született meg az MDF. A HVG 1990 decemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az Országgyűlés most fideszes alelnöke különösen fontos szerepet játszott a rendszerváltáskor, sőt, annak...","id":"20200521_Rendszervaltok30__Lezsak_Sandor_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee733831-a407-4ecd-8d54-fad95baf0842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca76d7-1d77-46bc-9fa5-7bf649b1c4f7","keywords":null,"link":"/360/20200521_Rendszervaltok30__Lezsak_Sandor_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 21. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Lezsák Sándor: Soha nem gondoltam arra, hogy képviselő legyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","shortLead":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","id":"20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24c155-dc64-477a-91d2-b9b19a174bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 20. 20:01","title":"Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki Boldog Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordprofitot termelt Orbán Viktor vejének cége. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját is megvette.","shortLead":"Rekordprofitot termelt Orbán Viktor vejének cége. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját...","id":"20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5525dee9-d868-44b2-9b2a-d17468c98389","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2020. május. 21. 09:36","title":"2,3 milliárd forint osztalékot vett ki cégéből Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]