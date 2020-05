Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta a koronavírus-gyanút.","shortLead":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta...","id":"20200525_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de401129-4e95-4e8d-bf45-a6a45f2b88d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 21:35","title":"Hibás adatok miatt több mint 1900-zal csökkentették a halálesetek számát Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is a turisták. Ráadásul a jegyárakat is leszállították.","shortLead":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is...","id":"20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e25f172-3861-4dad-bc13-d9b1bbc15f23","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","timestamp":"2020. május. 27. 10:23","title":"A vírust is túlélte: nyit a Colosseum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493fc1-d652-42bd-8e1c-4166cd4e5b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","timestamp":"2020. május. 26. 14:21","title":"Az alapkamat maradt annyi, amennyi eddig volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"125 ezer munkavállalónak jelent többletbért a cégek által igénybe vett munkahelyvédelmi támogatás. ","shortLead":"125 ezer munkavállalónak jelent többletbért a cégek által igénybe vett munkahelyvédelmi támogatás. ","id":"20200526_Palkovics_a_munkahelyvedelmi_bertamogatast_9500_vallalat_vette_igenybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333c68b-db31-4d03-9679-3154fe32cb70","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Palkovics_a_munkahelyvedelmi_bertamogatast_9500_vallalat_vette_igenybe","timestamp":"2020. május. 26. 11:46","title":"Palkovics: 9500 vállalat vette igénybe a munkahelyvédelmi bértámogatást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","shortLead":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","id":"20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d7bdab-9ed7-4d93-b569-7434cabd176d","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. május. 26. 17:25","title":"6 milliárd forintos megrendelést nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria mozdonyvezetők ügyében döntött – ezt az ítéletet mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria...","id":"20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6825e215-9a7a-4ffd-aecd-62f558355ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","timestamp":"2020. május. 25. 15:55","title":"Döntött a Kúria, több pénz jár a mozdonyvezetőknek, mert kevés volt a pihenőidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]