Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és beszélget az utastársával.","shortLead":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és...","id":"20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8c02d-2407-4b63-99d3-08554c427d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 27. 09:33","title":"Így terjed a koronavírus a tömegközlekedési eszközökön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9744a4d9-012d-407a-890a-261dba07806b","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány nyomán egyre többen vennének házat vidéken, azonban számos dologra figyelni kell, ha a lakásteremtő támogatásból vennénk vidéken házat.","shortLead":"A koronavírus-járvány nyomán egyre többen vennének házat vidéken, azonban számos dologra figyelni kell, ha...","id":"20200526_Ezt_kell_tudnia_ha_nyaralot_vasarolna_lakashitellel_csokkal_vagy_Babavaroval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9744a4d9-012d-407a-890a-261dba07806b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988d212-497e-4089-86e3-7ecc69c282d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ezt_kell_tudnia_ha_nyaralot_vasarolna_lakashitellel_csokkal_vagy_Babavaroval","timestamp":"2020. május. 26. 16:25","title":"Mit kell tudni, ha nyaralót vásárolna lakáshitellel, csokkal vagy Babaváróval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még tovább mélyítették azt. Minderről a Facebook saját kutatói is megbizonyosodhattak.","shortLead":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még...","id":"20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a737a6-4198-4d41-81d5-aff901f045fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Megpróbálta enyhíteni a megosztottságot a Facebook, de katasztrófa lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","shortLead":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","id":"20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba2637-2562-4c74-93b2-84788824237a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","timestamp":"2020. május. 27. 09:36","title":"Alapítványi formában működhet tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester összesen 800 ezer forintot fizethet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester összesen 800 ezer forintot fizethet.","id":"20200527_marki_zay_karterites_jo_hirnev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b836e5-0ab8-404f-9e23-34d5c72413d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_marki_zay_karterites_jo_hirnev","timestamp":"2020. május. 27. 12:51","title":"Jó hírnév megsértéséért kell fizetnie Márki-Zay Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból a megrendelt árut, a traktoros bejárja a termőföldet. Kicsit közelebbről nézve azonban kiderül: óriási változáson mentek, mennek keresztül napjainkban is a munkagépek.","shortLead":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból...","id":"20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebe2288-9e2a-420d-9e44-4d98eec66f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Ránézésre csak egy markoló, de amit beleszerelhetnek, az figyelemreméltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]