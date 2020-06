Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási ceremóniája – köztük a trianoni – inkább egyforma szenvtelenségével tűnt ki. A nagyhatalmak vezetői a versailles-i aláírás után még ünnepeltek is, a másik négy szerződéskötést viszont néhány perc alatt elintézték.","shortLead":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási...","id":"202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7042da-a297-4a74-b99e-aa34a1801fba","keywords":null,"link":"/360/202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","timestamp":"2020. június. 02. 14:00","title":"Nem csak Trianonban érezhették magukat megalázva a világháború vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi rendszerbe szervezése miatt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi...","id":"20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3560d5-aa48-4f41-af45-180c38e7ee82","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","timestamp":"2020. június. 02. 10:04","title":"„A közalkalmazotti bértábla azért avult el, mert a kormány tíz éve nem tartja karban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent egy jó fotóért.","shortLead":"Mindent egy jó fotóért.","id":"20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88ecf8-b8fd-4597-99d3-9adf48852050","keywords":null,"link":"/elet/20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","timestamp":"2020. június. 02. 08:52","title":"Donald Trump Bibliával pózolt, miközben könnygázzal oszlatták a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ungváry Rudolf","category":"360","description":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni pedig nem Karácsony főpolgármester tökéletesen elhibázott szavai alapján kell. Vélemény.","shortLead":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni...","id":"20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519897b-c297-441e-b60f-f6a5ba359c65","keywords":null,"link":"/360/20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","timestamp":"2020. június. 02. 17:30","title":"Ungváry Rudolf: Több mint bűn, politikai hiba, amit Karácsony Gergely mond Trianonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","shortLead":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","id":"20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df039163-f1ae-4129-8035-33102a2c6dec","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","timestamp":"2020. június. 03. 15:12","title":"Kevésbé erőszakosan folytatódtak a George Floyd halála miatti tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton meglátogatta. ","shortLead":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton...","id":"20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8681200-8077-4e68-8d67-d0d22cb5c846","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","timestamp":"2020. június. 02. 11:59","title":"Budapesti terrorcselekménnyel „viccelt”, kiment hozzá a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]