Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","shortLead":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","id":"20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b4273-6944-48d8-9558-06199e4acd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","timestamp":"2020. május. 05. 19:45","title":"A büntetés-végrehajtás szerint a magyar börtönökben továbbra sincs koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","shortLead":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","id":"20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3462ce-e632-46c8-9452-dd86341b6c80","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","timestamp":"2020. május. 04. 21:36","title":"Törökországban is elkezdenek lazítani a járvány miatti korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","shortLead":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","id":"20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08ed048-c86f-4e5e-90c4-b90c5779a025","keywords":null,"link":"/elet/20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 16:42","title":"Újra bezárt a Füvészkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5e4054-c8b6-4e62-94d4-b4cad6b19824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több budapesti és vidéki gimnáziumnál is megnéztük, hogyan kezdődik az érettségi. ","shortLead":"Több budapesti és vidéki gimnáziumnál is megnéztük, hogyan kezdődik az érettségi. ","id":"20200504_Idopontra_erkezo_diakok_cirkalo_rendorauto__elindult_a_rendkivuli_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e5e4054-c8b6-4e62-94d4-b4cad6b19824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ff108-53e6-490d-a057-e3f2aa64dc9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Idopontra_erkezo_diakok_cirkalo_rendorauto__elindult_a_rendkivuli_erettsegi","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Időpontra érkező diákok, cirkáló rendőrautó – elindult a rendkívüli érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","shortLead":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","id":"20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd763aa-4327-4f5d-afa4-83e7cdfd91e9","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","timestamp":"2020. május. 05. 15:33","title":"Jövő májusban lesz a budapesti vizes Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi matektól fél.","shortLead":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi...","id":"20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401849-c8b6-4040-9c17-72d671996575","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","timestamp":"2020. május. 04. 13:13","title":"Megjöttek az első vélemények a magyarérettségiről: megoldható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus...","id":"202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede1b46b-55db-4ee4-95e0-2cc240021a4f","keywords":null,"link":"/360/202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","timestamp":"2020. május. 04. 16:00","title":"A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","shortLead":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","id":"20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8a67cc-d11e-4f19-9b6d-80ffd1917ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 04. 11:55","title":"Káosszal fenyeget a Brexit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]