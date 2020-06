Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","shortLead":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","id":"202022_lesz_sutnivalojuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff1ae4f-a745-4b03-82c6-7accb5e11383","keywords":null,"link":"/360/202022_lesz_sutnivalojuk","timestamp":"2020. június. 03. 11:30","title":"A mostani járvány a robotszakácsok kezére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","shortLead":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","id":"20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6dc10-890c-4229-b4f8-8de082759c3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 10:16","title":"George Clooney: A rasszizmus Amerika legnagyobb járványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus szerint. A mostani lazítást nem járványügyi, hanem más okok indokolják – mondta a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus...","id":"20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65660057-bb3c-4fa4-87ff-e62e019072ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. június. 02. 14:54","title":"Virológus: Csak időt nyertünk, a vírusveszély nem múlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","shortLead":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","id":"20200603_ferenc_papa_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc9644f-2864-4acd-8249-cced002de9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_ferenc_papa_george_floyd","timestamp":"2020. június. 03. 16:19","title":"Ferenc pápa imádkozik George Floydért és a rasszizmus áldozataiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény nagyjából 10 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény...","id":"20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3843-d8ba-4ed8-8f04-5e7095461a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","timestamp":"2020. június. 03. 07:46","title":"Tízmilliárdból rendez fenntarthatósági világtalálkozót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55012a4e-8e25-4b71-91ef-aea51553ed1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökség elemzése szerint az Egészségügyi Világszervezet nem játszott össze Kínával, hanem sötétben tapogatózott Peking titkolózása miatt.","shortLead":"Az amerikai hírügynökség elemzése szerint az Egészségügyi Világszervezet nem játszott össze Kínával, hanem sötétben...","id":"20200603_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55012a4e-8e25-4b71-91ef-aea51553ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3863434-4343-4dca-b31c-ef4060459515","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2020. június. 03. 15:32","title":"AP: Cselből dicsérte a WHO Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","shortLead":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","id":"20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb78ac5a-78aa-475d-8118-f0b74a5febb7","keywords":null,"link":"/velemeny/20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Révész Sándor: Hol van a végső megoldás vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]