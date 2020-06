Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Lehmann Kristóf","category":"gazdasag","description":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző írásra reagál. Vita.","shortLead":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző...","id":"20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952ac14-d6dc-4e32-b130-6bc71b9c9077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","timestamp":"2020. június. 09. 11:02","title":"Az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájáról – ahogy a jegybankban látják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79342eea-3ab2-496c-b280-dcfabc114696","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","shortLead":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6348a-371b-421d-a7c9-9dbb6dc3cf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 09. 06:12","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szlovénia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d96b276-43a6-400d-a40a-e7ffafa5e507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg sem születik talán az alábbi Huawei-telefon, ha nincsen koronavírus-járvány. Így viszont belekerült egy fontos jellemző.","shortLead":"Meg sem születik talán az alábbi Huawei-telefon, ha nincsen koronavírus-járvány. Így viszont belekerült egy fontos...","id":"20200608_huawei_honor_play_4_pro_5g_okostelefon_homerovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d96b276-43a6-400d-a40a-e7ffafa5e507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a7d08d-5380-41d6-8b3e-bb8c3c58a834","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_huawei_honor_play_4_pro_5g_okostelefon_homerovel","timestamp":"2020. június. 08. 11:03","title":"A koronavírus inspirálta: lázmérő funkcióval jön a Huawei új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","shortLead":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","id":"20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf362ee-dfae-436b-b943-1d0975779c80","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","timestamp":"2020. június. 08. 17:25","title":"Megháromszorozta a keretet a kormány, minden cég megkapja a versenyképességi támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","shortLead":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","id":"20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851cfb-55c0-4cce-b23c-e397e784ae6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 16:15","title":"Vajna Tímea étterme is közel havi 10 milliót bukott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","shortLead":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","id":"20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacffc53-d3b2-4ed2-9180-1c6918797248","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Fesztivál helyett Ördögkatlan Napok lesznek októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]