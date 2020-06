Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint. A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek

Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most túl a húrt, ami biztos, hogy a háttérben a két ázsiai óriás nagyhatalmi törekvései állnak.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most a húrt, ami biztos, hogy a háttérben a két ázsiai óriás nagyhatalmi törekvései állnak. Nyílt fegyveres konfliktusba torkollhatnak a legújabb indiai–kínai határvillongások

Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét, és több javaslattal is előállt.","shortLead":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét, és több javaslattal is előállt. A válság megmutatta, hogy sokkal nagyobb a gond az albérletpiacon, mint előtte gondoltuk

A sofőr könnyű sérülésekkel megúszta. ","id":"20200608_baleset_korforgalom_ittas_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf985a81-de3d-4a40-bb6e-819139d2c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652310e3-53b8-43de-8d63-7294916835d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_baleset_korforgalom_ittas_vezetes","timestamp":"2020. június. 08. 18:09","title":"Ennek az autósnak a mutatványára már a rendőrségnek sincsenek szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Ennek az autósnak a mutatványára már a rendőrségnek sincsenek szavai

Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül

A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést. Végleg lemondhatunk a System of a Down idei budapesti koncertjéről

Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott specifikációi inkább lelombozók. Ha tényleg minden úgy lesz, ahogy most tudni lehet, akkor a telefonnak még a középkategória felső szegmensében sem igazán jut hely.","shortLead":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott...","id":"20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c12424-b711-45b8-aa76-87afafd0b278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. június. 08. 18:03","title":"Se vágyott, se pro sem lesz az új HTC telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. Ha tényleg minden úgy lesz, ahogy most tudni lehet, akkor a telefonnak még a középkategória felső szegmensében sem igazán jut hely. Se vágyott, se pro sem lesz az új HTC telefon

A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. Közel 40 ezren hagyták el tavaly Budapestet az agglomerációért