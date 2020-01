Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ideiglenes intézkedés a vírus miatt.","shortLead":"Ideiglenes intézkedés a vírus miatt.","id":"20200126_Koronavirus_betiltottak_a_vadhus_ertekesiteset_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79496ccf-08a3-4889-aef8-8ebe2b783ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_betiltottak_a_vadhus_ertekesiteset_Kinaban","timestamp":"2020. január. 26. 10:25","title":"Koronavírus: betiltották a vadhús értékesítését Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba82771-2ff9-439f-8803-40151cfbf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél évet bírt ki a szlovén ötpárti kisebbségi kormány.","shortLead":"Másfél évet bírt ki a szlovén ötpárti kisebbségi kormány.","id":"20200127_lemondott_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ba82771-2ff9-439f-8803-40151cfbf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f109fcdf-fb46-4323-a486-4b42ec88b2c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lemondott_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 27. 11:27","title":"Lemondott a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák kormány második embere, az 58 éves Werner Kogler. A néppárttal kötött koalícióval hatalomra került zöldpárt vezetője nem is az alkancellároknak kijáró valamelyik belvárosi palotát foglalta el, hanem minisztertársai közelében, a közlekedési minisztérium egyik szárnyában nyitotta meg hivatalát. ","shortLead":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák...","id":"202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e003dbb-42b2-4b27-94e6-f237a36242cf","keywords":null,"link":"/360/202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","timestamp":"2020. január. 26. 08:30","title":"Rakoncátlan lázadóból lett alkancellár az osztrák zöldek vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","shortLead":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","id":"20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6892c8-239b-4677-abea-34065cca3abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","timestamp":"2020. január. 27. 14:13","title":"Nem készültek kiviteli tervek a Zugló vasúti megálló felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már kiderült, hogy többen utaztak a helikopteren, mint amit eddig hittek, és hogy már egyikük sem élt, mire az orvosok a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már...","id":"20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1be648-1eab-485a-bc43-2ca328bbbafa","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 05:16","title":"Kilencen haltak meg a helikopteren, amelyen Kobe Bryant utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hosszabb távú hatásokat nézve a német atomerőművek leállítása csakis kárt okozott.","shortLead":"A hosszabb távú hatásokat nézve a német atomerőművek leállítása csakis kárt okozott.","id":"20200125_atomeromu_szeneromu_atomenergia_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc62bb3-2ed8-4802-ace7-9a8ebe2647ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_atomeromu_szeneromu_atomenergia_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 25. 17:26","title":"1100 ember halhatott meg, amiért leállították a német atomerőműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","shortLead":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","id":"20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562b604b-7e3d-41a7-8c9d-c464d928be7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","timestamp":"2020. január. 27. 05:40","title":"Változtatásokra készülnek a Diákhitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]