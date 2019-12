Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteken belül eldől, hogy a Fidesz marad-e a Néppártban, de Deutsch Tamás szerint pártja és az EPP politikai álláspontja egyre távolabb kerül egymástól.","shortLead":"Heteken belül eldől, hogy a Fidesz marad-e a Néppártban, de Deutsch Tamás szerint pártja és az EPP politikai...","id":"20191223_Heteken_belul_eldol_hogy_a_Fidesz_marade_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a0bfa-aaab-418e-b61b-1fffe5215a7b","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Heteken_belul_eldol_hogy_a_Fidesz_marade_a_Neppartban","timestamp":"2019. december. 23. 10:22","title":"Deutsch: A Néppárt és a Fidesz egyre távolodik egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","shortLead":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","id":"20191223_Egyedi_RollsRoyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edbdc09-0ba5-41f3-9446-17071465c5f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Egyedi_RollsRoyce","timestamp":"2019. december. 23. 11:11","title":"Egyedi ez a Rolls-Royce Phantom, de nem a szokásos sznob módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi idegenvezető és egy ausztrál tinédzser után kutattak, de holttestüket a tenger feltehetően kisodorta a nyílt vízre.\r

","shortLead":"Egy helyi idegenvezető és egy ausztrál tinédzser után kutattak, de holttestüket a tenger feltehetően kisodorta a nyílt...","id":"20191224_eltunt_ujzelani_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc03d18-3196-4fd4-896c-5d5acbb26e09","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_eltunt_ujzelani_vulkan","timestamp":"2019. december. 24. 09:59","title":"Már nem keresik az új-zélandi tűzhányónál eltűnteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni az idő múlását. A ziccert a Duma Aktuál sem hagyta ki, a politikusokon ráadásul még látványosabb a változás. ","shortLead":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni...","id":"20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec440c2b-bbb7-4228-b08e-dd0c7dd4e55a","keywords":null,"link":"/360/20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","timestamp":"2019. december. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál 10 years challenge: 2009 óta Rogán Antal fején megfordult a sün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","shortLead":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","id":"20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fad689-8a84-4341-9441-b5a67bade074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","timestamp":"2019. december. 23. 16:07","title":"Drágább volt a karácsonyi kolbász, mert a csomagolást is beleszámolták az árba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai összetételén alapvetően ez sem változtatott.","shortLead":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai...","id":"201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d06e2-9c42-41cf-ba7b-1ee5947b0034","keywords":null,"link":"/360/201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Többgyerekes, középkorú, diplomás férfi – felrajzoltuk a polgármesterek szociológiai profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437","c_author":"","category":"360","description":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget. Bármennyibe kerül is, törekedni kell a hűtőanyagok ártalmatlanítására. ","shortLead":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget...","id":"20191223_Anyagok_hutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b8ae0-d8d7-4676-8a4a-e53e052b04fc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Anyagok_hutes","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"A melegedő Földön többet hűtünk, ezzel viszont tovább melegítjük a légkört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","shortLead":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","id":"20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca763-1f1d-41a4-96fc-c0a404465761","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 23. 18:09","title":"Beszorult egy kamion egy felüljáró alá Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]