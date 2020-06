Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat.