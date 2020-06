Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","shortLead":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","id":"20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff621a-0e5b-46ea-ac93-1f4351d303df","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","timestamp":"2020. június. 16. 16:35","title":"Demeter Szilárd a saját Facebook-oldalán hackelte meg a Magyar Narancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket eltussolni.","shortLead":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket...","id":"20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729736-704f-4141-8984-b784850c9bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","timestamp":"2020. június. 17. 21:04","title":"Négy évre küldenék börtönbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökét korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel. A kulcsszó: CET.","shortLead":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel...","id":"20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95510369-2cfe-4b13-8459-fdb837dba71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","timestamp":"2020. június. 17. 10:33","title":"Vírusirtó kerül az Intel újabb processzoraiba, állítólag a hackerek ellen is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint hatvanan haltak meg egy nap alatt az országban.\r

","shortLead":"Több mint hatvanan haltak meg egy nap alatt az országban.\r

","id":"20200617_Irak_koronavirus_napi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3307647d-1578-4590-8e2b-fbdc483f7646","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Irak_koronavirus_napi_rekord","timestamp":"2020. június. 17. 18:54","title":"Irakban is csúcson a koronavírus, napi rekordot döntött a bizonyítottan fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200616_vihar_felhoszakadas_zivatar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86de6964-6595-452e-aa9b-72080f8f339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_vihar_felhoszakadas_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. június. 16. 19:44","title":"Felhőszakadás szerdán is bárhol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet lehet belőle.","shortLead":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet...","id":"20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e78c669-8c4f-454a-8f21-3d0d32472f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","timestamp":"2020. június. 18. 10:03","title":"Valaki megépítette legóból a világ első GeForce videokártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]