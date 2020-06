Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox üzemeltetői: saját jelszókezelő appot adnak ki, amely a legfontosabb alkalmazásboltokban béta változatban már most is elérhető, használni meghívóval lehet.

Az Androidra és iOS-re tervezett program ránézésre nem sokban különbözik a hagyományos jelszómendzserektől: az app képes tárolni a Dropboxhoz, illetve bármely más szolgáltatáshoz tartozó felhasználónevet és jelszót, emellett új, biztonságos(abb) kódsor generálására is alkalmas.

© Google Play/Dropbox

Az ilyen rendszerek előnye, hogy a felhasználónak nem kell manuálisan, karakterenként beírnia a fiókadatokat, azok gyorsabban, gombnyomásra is beilleszthetők. Ilyen jelszómenedzser van régóta az Android és iOS operációs rendszerekbe is építve, illetve mobilon és asztalon is több más külsős megoldás is létezik (pl. LastPass).

A fejlesztés érdekessége, hogy a Dropbox különösebb hírverés nélkül kezdett el vele foglalkozni, és azóta sem közöltek róla semmit. Többek szerint igen valószínű, hogy az újdonságot a fizetős felhasználóknak készítik, de hogy ez valóban így van-e, egyelőre kérdéses.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.