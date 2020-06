Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A másfél éve átadott épület Román Csarnokába a két sarkán jutott be a víz. Még vizsgálják, hogyan. ","shortLead":"A másfél éve átadott épület Román Csarnokába a két sarkán jutott be a víz. Még vizsgálják, hogyan. ","id":"20200619_roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_felujitas_felhoszakadas_beazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01460ee-2454-4d1a-813b-6a8336d00daa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_felujitas_felhoszakadas_beazas","timestamp":"2020. június. 19. 11:20","title":"Beázott a 15 milliárdból felújított Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad.","shortLead":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul...","id":"20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbbb11-1ac5-4d5b-aac4-f1c4a0cab005","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","timestamp":"2020. június. 19. 19:18","title":"Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","shortLead":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","id":"20200620_mupa_koncert_auto_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9178d-4e71-4710-b6e9-d70136dcc5bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_mupa_koncert_auto_julius","timestamp":"2020. június. 20. 17:15","title":"Autóból lehet majd követni a Müpa koncertjeit júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe, a nyitóelőadásba bárki bekapcsolódhat majd.","shortLead":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe...","id":"20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3efc08-549d-4bf7-8f4c-79d5b7458c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","timestamp":"2020. június. 19. 10:03","title":"Itt a link, melyen élőben nézheti majd az Apple hétfői nagy bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megmutatja a Sony, milyen lett a PlayStation 5 operációs rendszere. A fejlesztőcsapat vezetője szerint alaposan átszabták az egészet.","shortLead":"Hamarosan megmutatja a Sony, milyen lett a PlayStation 5 operációs rendszere. A fejlesztőcsapat vezetője szerint...","id":"20200619_sony_playstation_5_dizajn_ui_felhasznaloi_felulet_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9fbc6e-a4d9-4027-b271-90be64785aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_sony_playstation_5_dizajn_ui_felhasznaloi_felulet_operacios_rendszer","timestamp":"2020. június. 19. 18:03","title":"Az elsőtől az utolsó pixelig újratervezték a PlayStation felhasználói felületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni a Rám-szakadékot és a Dera-szurdokot is. ","shortLead":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni...","id":"20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5908889-18ad-46a2-8f1f-49047ec27048","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","timestamp":"2020. június. 19. 16:01","title":"Veszélyessé váltak a Visegrádi-hegység szurdokvölgyei az özönvíz miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ec506-87cb-459e-8530-539b8116b9e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dicséretet kapott Barack Obamától és LeBron Jamestől is.","shortLead":"Dicséretet kapott Barack Obamától és LeBron Jamestől is.","id":"20200619_12_evesen_a_feketek_felelmeirol_enekelt_azonnal_leszerzodtette_a_Warner_Records","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ec506-87cb-459e-8530-539b8116b9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e4c1b-3feb-4ee8-b989-950153b4c5fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_12_evesen_a_feketek_felelmeirol_enekelt_azonnal_leszerzodtette_a_Warner_Records","timestamp":"2020. június. 19. 09:48","title":"12 évesen a feketék félelmeiről énekelt, azonnal leszerződtette a Warner Records","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]