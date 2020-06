Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt nyomait igyekszik eltüntetni.","shortLead":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt...","id":"20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1039102-6010-4b81-a22f-ab88e106a6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","timestamp":"2020. június. 21. 14:50","title":"Megváltoztatják az Uncle Ben’s csomagolását és nevét, most már rasszistának tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősz a nyárban.","shortLead":"Ősz a nyárban.","id":"20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63356533-a891-4449-bd76-6b9e01efa3c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","timestamp":"2020. június. 20. 07:50","title":"Esős, szeles hétvége vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","shortLead":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","id":"20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5859f4f-f359-4fbc-bc74-2f7951948380","keywords":null,"link":"/sport/20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","timestamp":"2020. június. 20. 10:48","title":"Súlyos balesetet szenvedett, kritikus Alex Zanardi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megkegyelmezett a platánnak a beruházó.","shortLead":"Megkegyelmezett a platánnak a beruházó.","id":"20200619_platan_margit_korut_orsi_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f4a4e-2825-434f-8328-8042538daf09","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_platan_margit_korut_orsi_gergely","timestamp":"2020. június. 19. 21:30","title":"Parkolót adott cserébe, így mentett meg egy kivágásra váró fát a II. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","shortLead":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","id":"20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d0c65-1a20-467a-84e6-5e3259f52b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","timestamp":"2020. június. 21. 12:02","title":"Hárman meghaltak egy dél-angliai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.","shortLead":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden...","id":"20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1de65-5c2b-4620-a307-01d9fc89c0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","timestamp":"2020. június. 20. 10:03","title":"Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b085c4-dc89-4881-93e9-417f5c199c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Martin Luther King nevén gúnyolódó rasszista képhez kommentált pozitívan a miniszteri biztos Facebook-oldalának kezelője.","shortLead":"Egy Martin Luther King nevén gúnyolódó rasszista képhez kommentált pozitívan a miniszteri biztos Facebook-oldalának...","id":"20200619_Rasszista_vicc_miatt_mondatna_le_a_Momentum_Hoppal_Petert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b085c4-dc89-4881-93e9-417f5c199c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551585f4-75cc-4021-83d4-12deca99271e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Rasszista_vicc_miatt_mondatna_le_a_Momentum_Hoppal_Petert","timestamp":"2020. június. 19. 20:34","title":"Rasszista vicc miatt mondatná le a Momentum Hoppál Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]