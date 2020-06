Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gumibot és gázspray igen, lőfegyver nem lehet az őröknél.","shortLead":"Gumibot és gázspray igen, lőfegyver nem lehet az őröknél.","id":"20200624_iskola_rendor_applikacio_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7ea24e-f3ea-48b9-99cb-873ce4f75029","keywords":null,"link":"/elet/20200624_iskola_rendor_applikacio_tanarok","timestamp":"2020. június. 24. 17:18","title":"Applikációval riaszthatják majd az iskolaőröket a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","shortLead":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","id":"20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0090b6-4cb5-448c-8907-6e76ec942b65","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","timestamp":"2020. június. 24. 05:33","title":"Közvetlen vonatokat indít a RegioJet az Adriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","shortLead":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","id":"20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaeea94-4aed-431b-9f3d-a1eb5e0369a5","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","timestamp":"2020. június. 25. 08:12","title":"Menyasszonyoknak készül adatbázis párjuk bántalmazó múltjáról Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig gyakorlatilag bűnsegédlettel, de hónapok óta senki semmit sem mond az ügyről sem a híveknek, sem a nyilvánosságnak.","shortLead":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig...","id":"20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e830-95ce-4cba-9217-ca290b070dbd","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","timestamp":"2020. június. 23. 15:10","title":"„Nem hittem el, ami este történt, mert egy felszentelt papról van szó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja feltárni. Azt mondta, ha találnának nála korrupciós pénzt, azt örömmel átutalja a Párbeszédnek.","shortLead":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja...","id":"20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9650b-5fa5-4d6a-82fa-5fa5afdf89d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 24. 21:58","title":"Tarlós az ellenzék korrupciós vizsgálatáról: Tegyenek feljelentést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]