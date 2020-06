Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6529a5bd-14b7-484a-a749-1d0e2b91f4d3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A néhai Szlobodan Milosevics örülne a szerb parlamenti választási eredménynek. Egykori tájékoztatási miniszterének, Alekszandar Vucsicsnak a pártja több mint 70 százalékos többséget szerzett, a Milosevics által alapított szocialista párt pedig a második lett.","shortLead":"A néhai Szlobodan Milosevics örülne a szerb parlamenti választási eredménynek. Egykori tájékoztatási miniszterének...","id":"20200624_Kisert_a_mult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6529a5bd-14b7-484a-a749-1d0e2b91f4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998f120-e371-4975-91a3-2fcec749d4ac","keywords":null,"link":"/360/20200624_Kisert_a_mult","timestamp":"2020. június. 24. 13:00","title":"Szerb barátja lepipálta Orbán Viktort a kétharmados versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10 ezer érkezett be.","shortLead":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10...","id":"20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e5c-5798-4bf1-ab8b-19f4a1446692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","timestamp":"2020. június. 25. 10:41","title":"Kétszer annyi lélegeztetőgépet vett a kormány 300 milliárdért, mint amennyire szükség lehetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67746c9a-d9f2-4861-a4ad-402bb0156ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","timestamp":"2020. június. 24. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Index.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","shortLead":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","id":"20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542ab68f-5234-4e83-821b-4acddf4569b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","timestamp":"2020. június. 24. 11:35","title":"Szólni fog a Google, ha hamis fotót akarunk letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","shortLead":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","id":"20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b16db3-f91e-4a27-b33c-5df1fb6f4f1d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","timestamp":"2020. június. 25. 11:51","title":"A cipő is megolvad, olyan nagy a forróság a Grand Canyonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejenként 300 ezer forintot adott a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került alkotóknak.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejenként 300 ezer forintot adott a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200624_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_kormany_muvesz_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e71a518-43ae-448a-b5a9-20c6a9110895","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_kormany_muvesz_tamogatas","timestamp":"2020. június. 24. 10:51","title":"Háromezer művész kapott „gázsielőleget” a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321b61e4-c4a3-4b47-ab67-185485582558","keywords":null,"link":"/360/20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","timestamp":"2020. június. 24. 07:40","title":"Radar360: Vírusgócpont Németországban, veszélyes olvadás Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]