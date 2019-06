Túlzás nélkül is brutális erővel rendelkezik az Apple hétfő este bemutatkozott Mac Prója, amely ennek megfelelő árcédulát kapott: az indulóár kereken 6000 dollár, ez azonban "csak" az alapfelszereltségű készülékhez enged hozzáférést.

A The Verge technológiai hírportál megnézte, mit dob ki a gép, ha a létező összes extrával együtt kívánja valaki beszerezni az újdonságot. A lista igen beszédes lett, de nézzük sorjában. A lap a 6000 dolláros masinával kezdte a számítást, amelyhez extraként 1,5 TB RAM-ot (tizenkét darab 128 GB-os kiszerelést), 4 TB-os HDD-t, valamint az Intel erősebb processzorát választották. Már ez az összeg is csillagászati magasságokba emelkedett, itt azonban nem álltak meg, a kosárba a Radeon Pro Vega II grafikaivezérlő-modulos konfiguráció 2x2-es változatát is beletették. (A gép alapból duplamodullal érkezik.) Mindez összesen nagyjából 35 ezer dollárt tett ki, ami hazai viszonylatban valamivel több mint 10 millió forintot takar. Ha palotához nem is, egy kisebb lakáshoz azért hozzá lehet jutni egy vidéki városban.

A dolog érdekessége, hogy a gép még így sem teljes, hiszen hétfőn egy különleges monitort is bemutatott az Apple, amit ugyancsak borsos áron, 5000 dollár fejében kínálnak. Persze ez sem akármilyen panel: 6K felbontású, a fényereje 1000 nites, pixelekből pedig 120 milliót képes megjeleníteni. És még mindig nincs vége: a kijelzőhöz plusz 1000 dollár fejében egy kisebb állvány is vásárolható. Ha egeret és billentyűt is venne a munkaállomáshoz az ember, kb. 50 ezer dollárnál, olyan 14 millió forintnál jár majd a mutató.

