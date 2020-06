Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","shortLead":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","id":"20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edf4db-9b4c-45ed-b37b-c4fe5da6ac30","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","timestamp":"2020. június. 24. 17:11","title":"A dzsungel könyve és a Kincsvadászok is sértő lehet a Sky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","id":"20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6329e8-956f-4a5e-a94f-831b5d4910bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","timestamp":"2020. június. 24. 11:21","title":"Csúcs Mustang: Magyarországra jön a 760 lóerős Shelby GT500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot indított a Sony, hogy kiderüljön, milyen sérülékenység lapul a PlayStation 4-ben és a PlayStation Netwörkben. A megtalált hibákért fizetni is fog a cég.","shortLead":"Hibavadász programot indított a Sony, hogy kiderüljön, milyen sérülékenység lapul a PlayStation 4-ben és a PlayStation...","id":"20200625_sony_playstation_4_bug_bounty_program_hibakereses_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9c20d5-e1c2-4529-b270-8947a632867e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_sony_playstation_4_bug_bounty_program_hibakereses_serulekenyseg","timestamp":"2020. június. 25. 12:08","title":"Milliókat fizethet a Sony annak, aki hibát talál a PlayStation 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","id":"20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b5a4e4-74b5-47ab-af6d-40b87cef0a7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 25. 16:30","title":"Felüljáróról bicikliútra zuhant egy busz Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember elején jöhet egy POSZT-pótlék Pécsen, ha a koronavírus járvány is úgy akarja.","shortLead":"Szeptember elején jöhet egy POSZT-pótlék Pécsen, ha a koronavírus járvány is úgy akarja.","id":"20200625_poszt_pecs_peterffy_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cea51-3b2f-42ac-a5e0-d4dd39058fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_poszt_pecs_peterffy_szinhaz","timestamp":"2020. június. 25. 16:23","title":"Szeptemberben lesz egy kis POSZT Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","shortLead":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","id":"20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d44a70-5d26-4123-8966-345cf2cf2d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","timestamp":"2020. június. 25. 18:40","title":"Bekerül az iPhone-okba egy új funkció, érdekesen lehet majd előhívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]