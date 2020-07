Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","shortLead":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","id":"20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610df1-142d-40d5-8331-e416f80cc75c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","timestamp":"2020. július. 03. 11:36","title":"Fidesz-tag lett Menczer Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5ed97-cec5-4de6-8ea3-1f0c5ef5cecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb kezdeményezés arra, hogy a környezetbarát autók felé tereljék az embereket. ","shortLead":"Itt az újabb kezdeményezés arra, hogy a környezetbarát autók felé tereljék az embereket. ","id":"20200703_Az_autopalyadijbol_is_kedvezmenyt_kapnak_az_elektromos_autok_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5ed97-cec5-4de6-8ea3-1f0c5ef5cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00bca6-8bbb-405f-bcd6-1397368a31be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Az_autopalyadijbol_is_kedvezmenyt_kapnak_az_elektromos_autok_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 03. 10:51","title":"Az autópályadíjból is kedvezményt kapnak az elektromos autósok Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik, mint eddig. A kutatók szerint jóval nagyobb a baj, mint eddig gondolták.","shortLead":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik...","id":"20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed5a4d2-11a9-4248-8573-4a7edc2058c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","timestamp":"2020. július. 03. 13:03","title":"Tízből hat hal belepusztulhat a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","shortLead":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","id":"20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc1c9f0-30ac-4c81-b666-7010b898d3f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. július. 03. 17:31","title":"Újra humanitárius folyosót nyit Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája hatásosabb lehet a kezelések során.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája...","id":"20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1481234-a3d4-4a69-8241-626ff5aac66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","timestamp":"2020. július. 04. 16:03","title":"Majdnem 600 mintát vizsgáltak: a férfiak vérplazmájában több lehet a koronavírus-antitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","shortLead":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","id":"20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb577be-bc75-44ac-8e46-6be6caec0e53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","timestamp":"2020. július. 05. 08:22","title":"Véletlenül bekapcsolt egy benzinkút tűzoltóberendezése, beterített mindent a hab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az arcmaszk viselésére buzdítja a felhasználókat, és erre a hírfolyam tetején külön fel is hívja majd a figyelmet.","shortLead":"A Facebook az arcmaszk viselésére buzdítja a felhasználókat, és erre a hírfolyam tetején külön fel is hívja majd...","id":"20200703_facebook_instagram_koronavirus_arcmaszk_viselese_hirfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd076657-80ef-4280-bb8e-ccd54046c33c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_facebook_instagram_koronavirus_arcmaszk_viselese_hirfolyam","timestamp":"2020. július. 03. 16:03","title":"Fontos üzenet jelenik meg a Facebookon és az Instagramon, figyeljen rá oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra bukkantak brit csillagászok.","shortLead":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra...","id":"20200704_toi_849b_gazorias_magja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0767bda-1063-44ec-a610-0e3e5b28be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_toi_849b_gazorias_magja","timestamp":"2020. július. 04. 09:03","title":"Eddig sosem látott objektumra bukkantak az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]